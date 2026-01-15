Primer ministro polaco dice que su país no enviará soldados a Groenlandia

VARSOVIA, 15 ene (Reuters) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo el miércoles que su país no enviará soldados a Groenlandia, añadiendo que un ataque de un Estado miembro de la OTAN al territorio de otro sería "el fin del mundo tal y como lo conocemos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Groenlandia es vital para la seguridad de su país y que Washington debe poseerla para evitar que Rusia o China la ocupen. Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca.

Militares de Francia y Alemania se dirigían hacia Groenlandia el jueves, mientras Dinamarca y sus aliados se preparaban para unos ejercicios para tratar de garantizar a Trump su seguridad.

"Un intento de apoderarse de (parte de) un Estado miembro de la OTAN por parte de otro Estado miembro de la OTAN sería un desastre político", dijo Tusk en una rueda de prensa. "Sería el fin del mundo tal y como lo conocemos, que garantizaba un mundo basado en la solidaridad de la OTAN, que frenaba las fuerzas del mal asociadas al terror comunista u otras formas de agresión", señaló.

Asimismo, indicó que hará todo lo posible para garantizar que Europa permanezca unida en la cuestión de Groenlandia.

(Reportaje de Barbara Erling, Pawel Florkiewicz y Anna Wlodarczak-Semczuk; Edición de Alex Richardson)