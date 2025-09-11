Primer ministro polaco promete avanzar en la modernización militar tras incursión de drones rusos

VARSOVIA, Polonia (AP) — El primer ministro polaco, Donald Tusk, se comprometió el jueves a impulsar un "gran programa de modernización" para el ejército de su país, un día después de que drones rusos cruzaran a Polonia y obligaran a la alianza de la OTAN a enfrentar una posible amenaza en su espacio aéreo por primera vez.

Funcionarios europeos describieron la incursión del miércoles, que ocurrió durante una ola de incesantes ataques rusos en Ucrania, como una provocación deliberada. Esto agravó los viejos temores de que la guerra de tres años entre los vecinos de Polonia pudiera precipitar un conflicto más amplio. Los esfuerzos liderados por Estados Unidos para guiar a Moscú y Kiev hacia un acuerdo de paz no han logrado avanzar hasta ahora.

La Agencia de Navegación Aérea de Polonia anunció el jueves por la mañana que Polonia introduciría restricciones de tráfico aéreo en la parte oriental del país. Dijo que la medida se tomó a petición del ejército polaco por razones de seguridad nacional, pero no dio más detalles.

Polonia dijo que algunos de los drones que ingresaron a su espacio aéreo el miércoles provenían de Bielorrusia, donde las tropas rusas y locales han comenzado a reunirse para unas maniobras que comenzarían el viernes. Polonia cerrará su frontera con Bielorrusia a la medianoche del jueves, un movimiento planificado también asociado con los ejercicios militares.

Tusk se dirigió a las tropas polacas en una base aérea en la ciudad central de Lask, elogiando su rápida acción y la de las fuerzas aliadas de la OTAN de los Países Bajos que respondieron a las múltiples incursiones de drones rusos.

Polonia espera recibir sus primeros aviones de combate F-35 de Estados Unidos el próximo año, dijo. Será la primera entrega de algunos de los 32 aviones esperados para 2030 como parte de un paquete de apoyo finalizado hace cinco años, afirmó Tusk.

Los aviones están destinados a fortalecer significativamente la seguridad polaca y sus capacidades de defensa de la OTAN contra amenazas regionales.

“Haremos todo lo posible para asegurar que nuestras obligaciones aliadas, que son tan importantes desde nuestro punto de vista hoy, sean cumplidas por nuestros aliados”, dijo Tusk.

“Esperamos que los estadounidenses cumplan con los plazos. Nos gustaría que el primer lote de los F-35 llegue en mayo, y así poder hablar de nuestra potencia aérea con creciente confianza de mes a mes, y de año en año, y que Polonia esté verdaderamente segura desde el cielo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el miércoles una respuesta inicial ambigua a la incursión de drones de Rusia. “¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?

“¡Aquí vamos!”, publicó Trump en las redes sociales.

La semana pasada, Trump dijo en la Casa Blanca al presidente polaco Karol Nawrocki que Estados Unidos mantendrá una presencia militar robusta.

Varios líderes europeos dijeron que creían que la incursión equivalía a una expansión deliberada del asalto de Rusia contra Ucrania.

“La guerra de Rusia está escalando, no terminando”, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, a los periodistas en Bruselas el miércoles. “Lo que (el presidente ruso Vladímir) Putin quiere hacer es ponernos a prueba. Lo que sucedió en Polonia cambia las reglas del juego”, dijo, y agregó que debería resultar en sanciones más fuertes.

El espacio aéreo polaco ha sido violado muchas veces desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero nunca a esta escala en Polonia o en cualquier otro lugar del territorio de la OTAN.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.