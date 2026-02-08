Primer ministro tailandés, Anutin, consolida su poder con una victoria electoral aplastante

*

El partido gobernante Bhumjaithai aventaja ampliamente en el recuento preliminar

*

El primer ministro Anutin se presentó con un programa nacionalista en medio del conflicto de Camboya

*

El Partido Popular lideraba las encuestas preelectorales, pero carecía del apoyo mayoritario

*

Los votantes también aprobaron el referéndum para redactar una nueva constitución

Por Panu Wongcha-um y Devjyot Ghoshal

BANGKOK, 8 feb (Reuters) - El partido Bhumjaithai, del primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul, obtuvo una clara victoria en las elecciones generales del domingo, lo que aumenta las perspectivas de que una coalición más estable pueda ahora poner fin a un período de prolongada inestabilidad política.

Anutin preparó el terreno para las elecciones anticipadas a mediados de diciembre, durante un conflicto ​fronterizo entre Tailandia y Camboya, una medida que, según los analistas políticos, parece haber sido programada por el líder conservador para sacar provecho del auge del nacionalismo.

Es una apuesta que ha dado sus frutos al primer ministro, quien, tras asumir el cargo tras la destitución del primer ministro Paetongtarn Shinawatra, del partido populista Pheu Thai, a raíz de la crisis camboyana, disolvió el Parlamento menos de 100 días después.

"La victoria de Bhumjaithai hoy es una victoria para todos los tailandeses, hayan votado o no al Partido Bhumjaithai", declaró Anutin en una rueda de prensa. "Tenemos que hacer todo lo posible para servir al pueblo tailandés con todas nuestras capacidades".

Con casi el 95% de los colegios electorales escrutados, los resultados preliminares publicados por la comisión electoral muestran que el partido Bhumjaithai ha obtenido unos 192 escaños, frente a los 117 del partido progresista Partido del Pueblo y los 74 del partido Pheu Thai, que antes era dominante.

Otros partidos obtuvieron un total de 117 escaños en el Parlamento, que cuenta con 500 escaños, según los cálculos de Reuters a partir de los datos de la comisión electoral.

"PODER PARA GOBERNAR" Cuando Anutin disolvió el Parlamento en diciembre, citó la disfunción y las luchas internas entre los partidos rivales como motivos que imposibilitaban liderar un gobierno en minoría.

Aunque era poco probable que el Partido Bhumjaithai obtuviera una mayoría absoluta, los resultados sugieren que se encuentra en una posición sólida para llevar a cabo sus promesas electorales, según Napon Jatusripitak, politólogo del grupo de expertos Thailand Future, con sede en Bangkok.

Entre ellas se incluyen la implementación de un programa de subsidios al consumidor y el abandono del acuerdo con Camboya sobre las reclamaciones marítimas.

"Por primera vez en mucho tiempo, es probable que tengamos un gobierno con suficiente poder efectivo para gobernar", afirmó. "Estamos asistiendo a lo que yo describiría como un matrimonio de conveniencia entre tecnócratas, élites conservadoras y políticos tradicionales".

Según los analistas, el éxito de Anutin se debió fundamentalmente a su adopción del nacionalismo y a la estrategia de Bhumjaithai de ganarse a los políticos de los partidos rivales en las zonas rurales.

"La magnitud de su victoria fue inesperada, lo que tal vez demuestre que el entorno político más nacionalista y su capacidad para consolidar el electorado conservador jugaron a su favor", afirmó Mathis Lohatepanont, analista político independiente.

(Reporte adicional de Chayut Setboonsarng, Kitiphong Thaichareon, Thomas Suen, Minh Nguyen, Panarat Thepgumpanat, Napat Wesshasartar y Orathai Sriring; redacción de Josh Smith; edición de Joe Bavier, Helen Popper y Ros Russell. Editado en español por Natalia Ramos)