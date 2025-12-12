Primer ministro tailandés disuelve el Parlamento y allana el camino para nuevas elecciones

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, disolvió el Parlamento este viernes tras tres meses en el cargo, según un decreto real, lo que allana el camino para celebrar elecciones generales.

La medida se produce antes de lo previsto y en medio de nuevos enfrentamientos fronterizos con Camboya, que dejan una veintena de muertos y más de medio millón de personas desplazadas.

"La Cámara de Representantes se disuelve para celebrar nuevas elecciones generales para elegir a sus miembros", asegura el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Anutin, del partido conservador Bhumjaithai, asumió el cargo en septiembre, después de que su predecesor fuera destituido por un tribunal por violar el código de ética, y prometió a inicios de año disolver el Parlamento.

Sin embargo, se esperaba que tomara la decisión hasta después de Navidad.

"Dado que la administración es un gobierno minoritario y que la situación política interna está plagada de múltiples retos, el gobierno no puede seguir administrando los asuntos del Estado de forma continua, eficiente y estable", afirmó la Gaceta Real, citando un informe recibido de Anutin.