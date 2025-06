Primer vuelo directo de EE.UU. a Groenlandia desde 2008 aterriza en el cumpleaños de Trump

NUUK, Groenlandia (AP) — El primer vuelo directo de Estados Unidos a Groenlandia operado por una aerolínea estadounidense aterrizó el sábado en la ciudad capital de Nuuk.

El Boeing 737 Max 8 operado por United Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey a las 11:31 de la mañana (hora del Este) (1531 GMT) y llegó poco más de cuatro horas después, a las 6:39 de la tarde hora local (1939 GMT), según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Un asiento costó aproximadamente US$1200.

El vuelo del sábado marca el primer pasaje directo entre Estados Unidos y la isla ártica en casi 20 años. En 2007, Air Greenland lanzó una ruta entre el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington y el Aeropuerto de Kangerlussuaq, a unos 315 kilómetros (196 millas) al norte de Nuuk. Fue cancelado al año siguiente debido a los costos.

El vuelo de United Airlines se llevó a cabo en el cumpleaños número 79 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se estaba celebrando en Washington con un desfile militar que forma parte de la celebración del 250mo aniversario del Ejército, planeado desde hace mucho tiempo.

Trump ha dicho en varias ocasiones que busca el control de Groenlandia, una isla ártica estratégica que es un territorio semiautónomo de Dinamarca, y no ha descartado el uso de la fuerza militar.

Los gobiernos de Dinamarca, un aliado de la OTAN, y Groenlandia han dicho que no está en venta y han condenado los informes de que Estados Unidos está intensificando la recopilación de inteligencia en la isla rica en minerales.

United anunció el vuelo en octubre, antes de que Trump fuera reelegido. Estaba programado para 2025 para aprovechar el nuevo aeropuerto de Nuuk, que se inauguró a finales de noviembre y cuenta con una pista más grande para aviones más grandes.

"United será la única aerolínea en conectar directamente Estados Unidos con Nuuk, la capital más septentrional del mundo, proporcionando una puerta de entrada a caminatas de clase mundial y fascinante vida silvestre bajo el sol de medianoche del verano", dijo la compañía en un comunicado emitido en ese momento.

El vuelo del sábado dio inicio al servicio estacional dos veces por semana de la aerolínea, de junio a septiembre, entre Newark y Nuuk. El avión tiene alrededor de 165 asientos.

Anteriormente, los viajeros tenían que hacer una escala en Islandia o Copenhague, Dinamarca, antes de volar a Groenlandia.

El nuevo vuelo es beneficioso para los negocios y residentes de la isla, según la ministra del gobierno de Groenlandia, Naaja Nathanielsen.

Los turistas gastarán dinero en negocios locales, y los propios groenlandeses ahora podrán viajar a Estados Unidos más fácilmente, dijo Nathanielsen, la ministra de negocios, recursos minerales, energía, justicia e igualdad de género, a la emisora danesa DR.

La ruta también es una parte importante de la diversificación de la economía de la isla, señaló. La pesca produce alrededor del 90% de las exportaciones de Groenlandia. El turismo es cada vez más importante. Más de 96.000 pasajeros internacionales viajaron a través de los aeropuertos del país en 2023, un aumento del 28% desde 2015. Visit Greenland repitió los comentarios de Nathanielsen. La agencia de turismo del gobierno no tenía proyecciones sobre cuánto dinero traerían los nuevos vuelos a la isla. "Sabemos que los vuelos pueden traer mucho más que solo dólares, y esperamos que tenga un impacto positivo, tanto para la sociedad como para los viajeros", dijo Tanny Por, jefa de relaciones internacionales de Visit Greenland, a The Associated Press en un correo electrónico. ___ La periodista de The Associated Press Stefanie Dazio en Berlín contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.