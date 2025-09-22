Primera computadora cuántica construida con chips de silicio

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Ingenieros británicos han construido el primer ordenador cuántico de pila completa del mundo, fabricado con la misma tecnología de chip de silicio que se utiliza en ordenadores portátiles y teléfonos. El equipo, construido por la empresa Quantum Motion, se encuentra ahora instalado en el Centro Nacional de Computación Cuántica (NQCC) de Oxfordshire, donde investigadores probarán su aplicación a problemas del mundo real, como el descubrimiento de fármacos.

Un ordenador cuántico de pila completa se refiere a un sistema completo e integrado que incluye todas las capas necesarias para realizar cálculos cuánticos, incluyendo una Unidad de Procesamiento Cuántico (QPU), una interfaz de usuario y una pila de control compatible con el software estándar de computación cuántica.

El uso de la tecnología CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) de silicio, el mismo material utilizado en las fábricas de chips de todo el mundo, facilita la producción en masa de los ordenadores cuánticos fabricados por Quantum Motion.

La empresa fue fundada en 2017 por el profesor John Morton, del Centro de Nanotecnología de Londres de la UCL (University College de Londres), y el profesor Simon Benjamin, de la Universidad de Oxford. Emplea a más de 100 personas, con sede en Londres y equipos en EE. UU., Australia y España, y ha recaudado más de 62 millones de libras esterlinas en capital y subvenciones.

El profesor Morton, actual director de tecnología de la empresa, declaró en un comunicado de la UCL: "Al observar el nuevo sistema que hemos entregado al Centro Nacional de Computación Cuántica del Reino Unido, construido por el extraordinario equipo interdisciplinario de científicos e ingenieros que hemos reunido en Quantum Motion, el mensaje es claro: la computación cuántica de silicio acaba de aterrizar".

El ministro de Ciencia del Reino Unido, Lord Vallance, declaró: "Nuestro Centro Nacional de Computación Cuántica ofrece un espacio único para que los innovadores prueben nuevas tecnologías cuánticas. Este nuevo tipo de computadora cuántica de Quantum Motion acercará esta tecnología revolucionaria un paso más a la viabilidad comercial, lo que podría contribuir a la atención médica con un descubrimiento de fármacos más rápido o a la generación de energía limpia mediante la optimización de las redes eléctricas".

Una computadora cuántica aprovecha algunas de las leyes más profundas de la física, normalmente observadas solo a nivel atómico y subatómico, lo que le otorga poderes únicos para modelar el mundo natural. Las computadoras cuánticas podrían ser más potentes que las supercomputadoras actuales y capaces de realizar cálculos complejos que de otro modo serían prácticamente imposibles, encontrar rápidamente nuevos materiales, descubrir fármacos u optimizar procesos complejos que pueden ayudar a combatir el cambio climático.

James Palles-Dimmock, director ejecutivo de Quantum Motion, declaró:

“Este es el momento del silicio para la computación cuántica. El anuncio de hoy demuestra que se puede construir una computadora cuántica robusta y funcional utilizando la tecnología más escalable del mundo, con capacidad de producción en masa”.