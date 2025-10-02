LA NACION

Primera convocatoria para Mateta con la selección francesa

El seleccionador francés Didier Deschamps convocó por primera vez este jueves al goleador del Crysta

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Primera convocatoria para Mateta con la selección francesa
Primera convocatoria para Mateta con la selección francesa

El seleccionador francés Didier Deschamps convocó por primera vez este jueves al goleador del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta para los partidos de clasificación al Mundial 2026 contra Azerbaiyán e Islandia.

Internacional con las categorías inferiores y plata olímpica en los Juegos de París 2024, Mateta (28 años) llega a la absoluta de los Bleus beneficiado por las lesiones de otros atacantes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marcus Thuram.

Deschamps declaró haberse decantado por Mateta dado "su perfil, su capacidad para marcar goles".

Christopher Nkunku por su parte regresa a la lista por primera vez desde noviembre de 2024, pese a un inicio de temporada discreto con el AC Milan.

En el centro del campo y para sustituir al suspendido Aurélien Tchouameni, Deschamps ha convocado de nuevo a su compañero en el Real Madrid Eduardo Camavinga, que se perdió los partidos de Francia en septiembre por lesión.

El defensa del Arsenal William Saliba, lesionado durante los parones de junio y septiembre, también regresó a la lista de convocados.

-- Convocatoria de Francia para los partidos de octubre de clasificación al Mundial 2026:

Porteros: Lucas Chevalier (París Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernandez (París Saint-Germain), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Michael Olise (Bayern Múnich/GER), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Khephren Thuram (Juventus/ITA)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Kingsley Coman (Al-Nassr/KSA), Hugo Ekitike (Liverpool/ENG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Christopher Nkunku (AC Milan/ITA)

eba/hpa/dam/pm

LA NACION
Más leídas
  1. Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”
    1

    Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

  2. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    2

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  3. Reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada
    3

    “Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada

  4. El empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert
    4

    Quién es Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert

Cargando banners ...