Primera convocatoria para Mateta con la selección francesa

El seleccionador francés Didier Deschamps convocó por primera vez este jueves al goleador del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta para los partidos de clasificación al Mundial 2026 contra Azerbaiyán e Islandia.

Internacional con las categorías inferiores y plata olímpica en los Juegos de París 2024, Mateta (28 años) llega a la absoluta de los Bleus beneficiado por las lesiones de otros atacantes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marcus Thuram.

Deschamps declaró haberse decantado por Mateta dado "su perfil, su capacidad para marcar goles".

Christopher Nkunku por su parte regresa a la lista por primera vez desde noviembre de 2024, pese a un inicio de temporada discreto con el AC Milan.

En el centro del campo y para sustituir al suspendido Aurélien Tchouameni, Deschamps ha convocado de nuevo a su compañero en el Real Madrid Eduardo Camavinga, que se perdió los partidos de Francia en septiembre por lesión.

El defensa del Arsenal William Saliba, lesionado durante los parones de junio y septiembre, también regresó a la lista de convocados.

-- Convocatoria de Francia para los partidos de octubre de clasificación al Mundial 2026:

Porteros: Lucas Chevalier (París Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernandez (París Saint-Germain), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Michael Olise (Bayern Múnich/GER), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Khephren Thuram (Juventus/ITA)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Kingsley Coman (Al-Nassr/KSA), Hugo Ekitike (Liverpool/ENG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Christopher Nkunku (AC Milan/ITA)

