Primera derrota del Bayern en la Bundesliga al caer ante el Augsburgo

Ya no es imparable: el Bayern de Múnich registró su primera derrota de la temporada en la Bundesliga al perder 2-1 en su estadio ante el Augsburgo, este sábado en un derbi bávaro en la 19ª jornada del campeonato alemán.

Nada hacía pensar en ese desenlace cuando el defensa japonés Hiroki Ito adelantó a los muniqueses en el minuto 23, pero en la recta final del choque los visitantes sorprendieron dando la vuelta al marcador, con los tantos sucesivos del brasileño Arthur Chaves (75') y del francés Han-Noah Massengo (81').

El Bayern se queda con 50 puntos y ahora el Borussia Dortmund (2º, 39), que juega en el último turno del sábado en el campo del Unión Berlín, tiene la oportunidad de salpimentar un poco la lucha por el título acercándose a 8 unidades del hasta ahora líder intocable.

Otros aspirantes a los puestos nobles de la tabla sí cumplieron este sábado.

El Hoffenheim (3º, 36 puntos), que tiene un partido disputado menos que el Bayern, se impuso 3-1 en el campo del Eintracht Fráncfort (7º, 27) después de haber comenzado perdiendo, mientras que el RB Leipzig (4º, 35) venció 3-0 al colista Heidenheim con sus tres tantos en la segunda mitad.

El Bayer Leverkusen (6º, 32) sacó también adelante (1-0) su partido ante el Werder Bremen (15º, 18).

La derrota de este sábado es el primer frenazo en seco para el Bayern en su campeonato doméstico esta temporada, donde hasta ahora circulaba a ritmo de paseo triunfal (16 triunfos y 2 empates en las anteriores jornadas).

El revés llega justo antes de la conclusión de la fase de liguilla de la Champions, donde el Bayern de Múnich jugará en Eindhoven (Países Bajos), aunque con la tranquilidad de haber garantizado ya su pase a octavos de la competición suprema del fútbol europeo.