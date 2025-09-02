Primera etapa y liderato de la Vuelta a Gran Bretaña para neerlandés Kooij

El velocista neerlandés Olav Kooij (Visma-Lease a bike) se impuso este lunes al esprint en la primera etapa de la Vuelta a Gran Bretaña, una victoria que le permitió además convertirse en el primer líder de la carrera.

Kooij superó en la llegada masiva al noruego Tord Gudmestad (Decathlon AG2R La Mondiale) y al francés Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) al término de una etapa de 161,4 km de recorrido llano entre Woodbridge y Southwold (este de Inglaterra).

La carrera, que cuenta con el belga Remco Evenepoel como corredor más destacado, tiene seis etapas y finalizará el próximo domingo en Cardiff.

- Clasificación de la etapa:

1. Olav Kooij (NER/Visma) los 161,4 km en 3h 29:01

2. Tord Gudmestad (NOR/Decathlon) a 0.

3. Hugo Hofstetter (FRA/Israel) a 0.

4. Tim Torn Teutenberg (GER/Lidl) a 0.

5. Alberto Dainese (ITA/Tudor) a 0.

...

- Clasificación general:

1. Olav Kooij (NER/Visma) 3h 28:51

2. Tord Gudmestad (NOR/Decathlon) a 0:04.

3. Hugo Hofstetter (FRA/Israel) a 0:06.

4. Milan Lanhove (BEL/Flanders) a 0:07.

5. Joshua Golliker (ENG/EF Education) a 0:08.

...

