Primera evidencia de evolución no aleatoria por presión ambiental

Investigadores han aportado la primera evidencia de mutaci贸n no aleatoria en genes humanos, desafiando la teor铆a evolutiva al mostrar una respuesta mutacional direccional a largo plazo a la presi贸n ambiental.

Este relevante hallazgo, publicado en Genome Research, tiene el potencial de afectar a la comprensi贸n fundamental de la evoluci贸n.

Utilizando un m茅todo novedoso, los investigadores dirigidos por el profesor Adi Livnat de la Universidad de Haifa demostraron que la tasa de generaci贸n de la mutaci贸n HbS, que protege contra la malaria, es mayor en las personas de 脕frica, donde la malaria es end茅mica, que en las personas de Europa, donde no lo es.

"Durante m谩s de un siglo, la principal teor铆a de la evoluci贸n se ha basado en mutaciones aleatorias. Los resultados muestran que la mutaci贸n HbS no se genera al azar, sino que se origina preferentemente en el gen y en la poblaci贸n donde tiene una importancia adaptativa", dijo Livnat. A diferencia de otros hallazgos sobre el origen de mutaciones, esta respuesta espec铆fica de mutaci贸n a una presi贸n ambiental espec铆fica no puede explicarse mediante teor铆as tradicionales.

No todo es selecci贸n natural

"Presumimos que la evoluci贸n est谩 influenciada por dos fuentes de informaci贸n: la informaci贸n externa que es la selecci贸n natural y la informaci贸n interna que se acumula en el genoma a trav茅s de las generaciones y afecta el origen de las mutaciones", dijo Livnat.

Desde Darwin sabemos que la vida surgi贸 por evoluci贸n. Pero, 驴c贸mo ocurre exactamente la evoluci贸n, en toda su grandeza, misterio y complejidad? Durante el siglo pasado, los cient铆ficos han asumido que las mutaciones ocurren por accidente en el genoma y que la selecci贸n natural, o la supervivencia del m谩s apto, favorece los accidentes beneficiosos. La acumulaci贸n de estos supuestos accidentes gen茅ticos bajo la selecci贸n natural durante milenios conduce a su vez a adaptaciones, desde el ojo agudo del halc贸n hasta el sistema cardiovascular humano.

Si bien est谩 ampliamente difundida en la comunidad cient铆fica, esta visi贸n siempre ha dejado abiertas preguntas fundamentales, como el problema de la complejidad. 驴Puede la acumulaci贸n secuencial de peque帽os cambios aleatorios, cada uno beneficioso por s铆 mismo, conducir dentro del lapso de tiempo disponible a la evoluci贸n de adaptaciones tan asombrosamente complejas e impresionantes como las que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, como los ojos, el cerebro o las alas, donde las partes complementarias se entrelazan? en un todo complejo?

Sin embargo, la 煤nica alternativa en el nivel fundamental concebida hasta ahora consist铆a en variantes del lamarckismo: la idea de que los organismos pueden responder de alguna manera directamente a su entorno inmediato con cambios gen茅ticos beneficiosos. Dado que el lamarckismo no ha funcionado en general, la noci贸n de mutaci贸n aleatoria sigui贸 siendo la opini贸n predominante.

Para distinguir entre la mutaci贸n aleatoria y la explicaci贸n de la selecci贸n natural y la posibilidad de que la mutaci贸n no aleatoria sea importante, Livnat y su director de laboratorio, el Dr. Daniel Melamed, desarrollaron un nuevo m茅todo para detectar 'mutaciones de novo', mutaciones que surgen inesperadamente en la descendencia sin ser heredado de ninguno de los padres. Al batir un nuevo r茅cord de precisi贸n, su m茅todo permiti贸 algo que antes no era posible: el recuento de mutaciones de novo para puntos particulares de inter茅s en el genoma.

Luego aplicaron su m茅todo para examinar la aparici贸n de mutaciones de novo de la hemoglobina S (HbS) humana, quiz谩s la mutaci贸n puntual m谩s conocida en biolog铆a y evoluci贸n. HbS brinda protecci贸n contra la malaria a las personas con una copia, pero causa anemia de c茅lulas falciformes en las que tienen dos. Podr铆a decirse que la malaria en s铆 misma, una enfermedad de la sangre transmitida por vectores, ha sido la presi贸n de selecci贸n m谩s fuerte que ha actuado sobre los humanos en los 煤ltimos 10.000 a帽os, causando a menudo m谩s de un mill贸n de muertes por a帽o en 脕frica en el pasado reciente. La HbS tambi茅n se usa como un ejemplo central de mutaci贸n aleatoria y selecci贸n natural en la evoluci贸n: durante mucho tiempo se supuso que surgi贸 accidentalmente en un individuo en el 脕frica subsahariana y luego se propag贸 dentro de 脕frica a trav茅s de la selecci贸n natural hasta que se equilibraron sus beneficios de protecci贸n contra la malaria. por sus costos de anemia de c茅lulas falciformes.

Al examinar el origen de novo de HbS, Livnat pudo desentra帽ar por primera vez si la mutaci贸n protectora de la malaria surge al azar y se propaga en 脕frica solo debido a la presi贸n de selecci贸n o si en realidad podr铆a estar origin谩ndose de novo con mayor frecuencia en sub-Africanos del Sahara: un grupo que ha estado sujeto a una intensa presi贸n de selecci贸n de malaria durante muchas generaciones. Si la mutaci贸n es aleatoria, entonces deber铆a tener la misma probabilidad de surgir en ambos grupos geogr谩ficos. Sin embargo, si la mutaci贸n no es aleatoria, entonces quiz谩s surja con mayor frecuencia en los africanos.

"Hay al menos dos posibles razones por las que no se hab铆a planteado antes esa pregunta", explica la profesora Livnat. "Primero, se hab铆a asumido que la mutaci贸n es aleatoria. Segundo, incluso si uno hubiera querido hacer esa pregunta, no habr铆a sido posible con los m茅todos anteriores".

Contrariamente a las expectativas ampliamente aceptadas, los resultados respaldaron el patr贸n no aleatorio. La mutaci贸n HbS se origin贸 de novo no solo mucho m谩s r谩pido de lo esperado por una mutaci贸n aleatoria, sino tambi茅n mucho m谩s r谩pido en la poblaci贸n (en los africanos subsaharianos en comparaci贸n con los europeos) y en el gen donde tiene importancia adaptativa. Estos resultados dan un vuelco al ejemplo tradicional de mutaci贸n aleatoria y selecci贸n natural, convirti茅ndolo en un ejemplo de una mutaci贸n no aleatoria pero no lamarckiana.

"Las mutaciones desaf铆an el pensamiento tradicional. Los resultados sugieren que la informaci贸n compleja que se acumula en el genoma a trav茅s de las generaciones afecta la mutaci贸n y, por lo tanto, las tasas de origen espec铆ficas de la mutaci贸n pueden responder a largo plazo a presiones ambientales espec铆ficas", dijo la Livnat. Estudios previos, motivados por el lamarckismo, solo probaron una respuesta mutacional inmediata a las presiones ambientales. "Despu茅s de todo, las mutaciones pueden generarse de forma no aleatoria en la evoluci贸n, pero no de la manera concebida previamente. Debemos estudiar la informaci贸n interna y c贸mo afecta la mutaci贸n, ya que abre la puerta a que la evoluci贸n sea un proceso mucho m谩s grande de lo que se conceb铆a anteriormente", concluy贸 Livnat.