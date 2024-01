El jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, comprobó este miércoles la fragilidad de la coalición de intereses que le sustenta, al no ver aprobadas en el Parlamento todas sus propuestas en la primera votación clave de la legislatura.

Los diputados debían votar tres decretos aprobados en diciembre por el Gobierno, a los que era absolutamente necesario dar luz verde en el plazo de un mes.

Pero sólo uno fue aprobado por la mayoría de los legisladores, relacionado con medidas de funcionamiento de la justicia y la función pública exigidas por Bruselas a cambio del desbloqueo de 10.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea.

Un segundo proyecto de ley sobre el subsidio de desempleo fue rechazado porque cinco diputados del partido de izquierda radical Podemos se negaron a votarlo por considerarlo perjudicial para una determinada categoría de personas.

Y por último, el proyecto de ley más importante, sobre la prórroga de algunas de las ayudas introducidas para apoyar a los hogares ante la escalada de la inflación, tendrá que votarse de nuevo debido a un empate (171 votos a favor y en contra).

La alternativa más viable que se le presenta al gobierno con el decreto tumbado es rehacerlo incluyendo las demandas de Podemos, aprobarlo en Consejo de ministros y buscar de nuevo la convalidación del Parlamento en el plazo de un mes.

- "Asuman que no tienen mayoría" -

"No puede haber ninguna razón, ni política ni ideológica, que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias, a nuestras empresas. No la hay", dijo, al abrir el debate parlamentario, el ministro de Presidencia, el socialista Félix Bolaños, implorando el apoyo del Congreso.

Según la prensa española, el gobierno ha ofrecido a sus aliados parlamentarios acabar tramitando estas medidas como proyectos de ley, con lo cual se abrirían a enmiendas pero se retrasaría su aprobación.

Ante la amenaza de bloqueo, el gobierno llegó a buscar el apoyo del primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular. "No acudiré al rescate de Pedro Sánchez", respondió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Asuman que no tienen mayoría", le lanzó a los socialistas Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso de Juntos por Cataluña (JuntsXCat), el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Ustedes no han hecho las cosas bien, y cuando se han puesto a hacer las cosas bien, seguramente ya era tarde", añadió Nogueras, reprochando a los socialistas no haber negociado con ellos el contenido de los decretos.

Los diputados JuntsXCat aceptaron apoyar la investidura del nuevo gobierno a cambio de que impulsara una amnistía para centenares de independentistas, incluido Carles Puigdemont, huido de la justicia española a Bruselas desde la fallida tentativa de secesión de 2017.

Aunque habían dado a entender que se opondrían a los tres decretos, finalmente permitieron, con su ausencia, que se aprobara el que desbloquea los fondos europeos, a cambio de que el gobierno regional catalán asuma las competencias en inmigración, según explicó.

Además, los independentistas reclamaban sanciones para las empresas que se fueron de Cataluña en 2017 por temor las consecuencias de la independencia y que no han regresado.

Por su parte, Podemos votó en contra del decreto que pretendía reformar el subsidio de desempleo porque quería cambios en el mismo.

Al/du/jvb