Primera imagen de Leonardo DiCaprio en 'Killers of the Flower Moon', lo nuevo de Martin Scorsese

AppleTV+ ha lanzado la primera imagen oficial de 'Killers of the Flower Moon', la nueva película de Martin Scorsese. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons y Robert De Niro, la producción arrancó en febrero de este año y el rodaje empezó en el pasado mes de abril en Osage County y Bartlesville, ambas localizaciones situadas en Oklahoma, Estados Unidos. Un thriller con aroma a wéstern ambientado en los años 20 cuyo presupuesto supera los 200 millones de dólares y que verá la luz en 2022.

En la imagen, aparecen DiCaprio y la actriz Lily Gladstone. El ganador del Oscar por 'El renacido' será Ernest Burkhart, sobrino de William Hale -que interpretará De Niro-, asesino convicto el cual, en 1921, ordenó acabar con la vida de la esposa y la suegra de su sobrino, al igual que buena parte de su familia política, con el objetivo de hacerse con el control de sus tierras, las cuales tenían petróleo. Además, fue condenado por soborno, extorsión e intimidación.

Gladstone interpreta a Mollie, la mujer de Burkhart. Con raíces indígenas de los primeros pueblos de Estados Unidos, la actriz es conocida por haber participado en películas como 'Certain Women: Vidas de mujer', 'First Cow' o la serie 'Billions'. El nuevo largometraje del director de 'Taxi Driver', 'Gangs of New York', 'El lobo de Wall Street' y 'El irlandés' está basado en el libro 'Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI', escrito por David Grann.

Haciendo referencia a su título, la cinta narra los asesinatos en serie de los miembros de la comunidad indígena de Osage, que era muy rica en petróleo. Una crónica sobre una serie de brutales crímenes que posteriormente se conoció como el 'Reinado del Terror'.

Con guion escrito por Eric Roth ('Forrest Gump', 'El curioso caso de Benjamin Button') y el propio Scorsese; la fotografía corre a cargo de Rodrigo Prieto, director de la fotografía de 'El irlandés; el diseño de producción lo firma Jack Fisk, habitual colaborador de Terrence Malick, el cual colabora por primera vez con Scorsese. Robbie Robertson compone la música original, siendo el habitual compositor del cineasta neoyorkino, al firmar las bandas sonoras de títulos como 'Toro salvaje', 'Casino' o 'Infiltrados'.

Junto con DiCaprio, Gladstone, Plemons y De Niro, completan el reparto Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepher y Sturgill Simpson, entre otros. Producida entre Paramount Pictures y Apple Studios, su fecha de estreno está pendiente de confirmación.

