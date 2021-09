Primera imagen de The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie

La serie de HBO basada en el postapocalíptico videojuego Last of Us, y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, ha presentado su primera imagen oficial.

Con motivo del día de The Last of Us, celebrado el 26 de septiembre, el co-director de Naughty Dogs, empresa responsable del videojuego, ha publicado en Twitter una fotografía en la que se puede ver a los dos actores principales caracterizados como sus personajes. Aunque ambos están de espaldas, hay varios detalles que resultan reveladores.

El primero de todos es que tanto Ellie como Joel van vestidos de forma idéntica a la conocida por los fans, algo que resalta gracias a los colores con los que ha sido editada la imagen, asemejándola aún más a la fotografía de la obra original. Pequeños elementos como los cortes de pelo, o incluso la decisión de añadir la insignia alada de la mochila de la joven demuestran que la estética de la serie pasará por replicar al máximo la del videojuego.

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1442292909798166528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442292909798166528%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fscreenrant.com%2Flast-us-show-image-joel-ellie-pedro-pascal%2F

Al margen de lo visual, el hecho de que Naughty Dogs esté implicada en el proyecto y que haya sido uno de sus directivos quien ha hecho pública la imagen, parece toda una declaración de intenciones por parte de HBO a la hora de querer complacer a los fans más veteranos de la franquicia.

Aún se desconocen detalles sobre la serie, más allá de que Pascal se embolsará en torno a 600.000 dólares por episodio y que, de acuerdo a los últimos rumores, su trama podría estar destinada a rellenar los huecos argumentales entre la primera y la segunda entrega del videojuego. Tampoco se ha confirmado cuándo llegará la serie a la plataforma.