Primera "Magia negra" de Magritte, subastada por 10,7 millones de euros en París

El primero de los famosos cuadros de "La magia negra" del artista belga René Magritte se vendió el viernes en una subasta de Sotheby's en París por 10,7 millones de euros (US$12,4 millones), anunció la casa de remates.

Es un récord para un cuadro de esta serie, en el que se ve un cuerpo femenino, representado entre mitad cuerpo y mitad cielo, y que se ha convertido en mítico en la obra del artista surrealista, indicó Sotheby's a la AFP.

El lienzo, pintado en 1934 y adquirido directamente al artista en 1935 por sus antiguos propietarios, es la primera versión de esta serie, cuyo valor se estimaba entre cinco y siete millones de euros (US$5,8 y US$8,1 millones).

El anterior récord de subasta para una "Magia negra" se alcanzó en 2015 en Christie's, en Nueva York, con un precio de US$6,7 millones, precisó.

ls/vg/es/rnr