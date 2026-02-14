Primera ministra danesa cree que Trump aún quiere adquirir Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el sábado que creía que el presidente estadounidense, Donald Trump, todavía tiene la intención de hacerse con Groenlandia, pese a que el republicano ha bajado el tono de sus amenazas de anexionar la isla del Ártico por la fuerza.

Preguntada en una conferencia de seguridad en Múnich sobre si Trump aún quería adueñarse de Groenlandia, Frederiksen respondió: "lamentablemente, creo que el deseo es el mismo".

Los planes de Trump sobre tomar la isla han elevado la tensión entre Estados Unidos y Europa.

El mes pasado, dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse de ese territorio autónomo de Dinamarca tras alcanzar lo que él calificó de acuerdo "marco" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Todos nos preguntan si creemos que se acabó. No, no creemos que se haya acabado", dijo Frederiksen, que participaba en un panel sobre seguridad en el Ártico.

Trump insiste en que Groenlandia, rica en recursos naturales, es vital para la seguridad de Estados Unidos y la OTAN frente a Rusia y China.

Frederiksen y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, señalaron que la presión sobre los habitantes de la isla era "inaceptable".

Nielsen matizó que se habían dado "algunos pasos en la dirección correcta, en referencia al grupo de trabajo formado por Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para debatir las preocupaciones de Washington sobre la seguridad en el Ártico, pero no se han hecho públicos los detalles.

"Ahora tenemos un grupo de trabajo, está bien. Intentaremos ver si podemos encontrar una solución… Pero, por supuesto, hay líneas rojas que no se cruzarán. Y nos mantendremos fieles a nuestra estrategia", afirmó el primer ministro groenlandés.

Frederiksen y Nielsen se reunieron el viernes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al margen de la conferencia de seguridad, un encuentro calificado como "constructivo" por el mandatario de la isla ártica.