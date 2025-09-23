Primera ministra danesa denuncia "grave" ataque tras cierre de aeropuerto por drones

La primera ministra danesa afirmó el martes que el sobrevuelo de drones que provocó el cierre del aeropuerto de Copenhague durante varias horas fue "el ataque más grave contra una infraestructura crítica" en el país.

Mette Frederiksen vinculó este incidente a las recientes incursiones de drones y aviones rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o a los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana.

"Lo que vimos la pasada noche es el ataque más grave contra una infraestructura hasta la fecha" afirmó en un comunicado. "Esto se enmarca en la evolución que hemos podido observar últimamente con otros ataques de drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques contra aeropuertos europeos" agregó.

cbw-nzg/dbh/pc