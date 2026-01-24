Primera ministra danesa tacha de "insoportable" la declaración de Trump sobre aliados de la OTAN en Afganistán

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, consideró este sábado que es "insoportable" que Donald Trump haya cuestionado el papel de los aliados de la OTAN que, según él, permanecieron "un poco alejados de las líneas del frente" en Afganistán

"Entiendo perfectamente que los veteranos daneses hayan declarado que no hay palabras que puedan describir hasta qué punto eso es doloroso", escribió la dirigente en Facebook

"Es insoportable que el presidente estadounidense cuestione el compromiso de los soldados aliados en Afganistán", agregó

Frederiksen hizo estas declaraciones después de que la asociación de veteranos daneses dijera que se había quedado "sin palabras" ante las declaraciones de Donald Trump

"Nos hemos quedado sin palabras. Dinamarca siempre ha estado al lado de Estados Unidos y hemos estado ahí en las zonas de crisis de todo el mundo cuando Estados Unidos nos lo ha pedido", señaló la asociación en un comunicado

Los veteranos daneses convocaron una marcha silenciosa el 31 de enero en Copenhague para protestar contra los comentarios del presidente estadounidense

En una entrevista, el jueves, con la cadena estadounidense Fox News, el presidente estadounidense criticó el papel de los otros países de la OTAN durante los 20 años de conflicto, asegurando que Estados Unidos "nunca los necesitó"

El primer ministro británico, Keir Starmer, como el resto de la clase política del Reino Unido, manifestó el viernes su indignación por unas declaraciones "insultantes" y "francamente deplorables"

Según el ejército danés, 44 de sus soldados murieron en Afganistán: 37 perdieron la vida en combate y otros siete, a causa de alguna enfermedad, un accidente u otras heridas

"Dinamarca es uno de los países de la OTAN con más pérdidas por habitante", subrayó la primera ministra danesa

La población de Dinamarca era de unos 5,4 millones en 2003 y, según la agencia de prensa danesa Ritzau, unos 12.000 soldados y civiles daneses fueron enviados a Afganistán a lo largo de los años