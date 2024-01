La primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, logró un triunfo contundente en las elecciones del domingo, boicoteadas por el principal partido de la oposición, obteniendo el 75% de los escaños y asegurándose un quinto mandato, anunció este lunes la Comisión Electoral.

La Liga Awami, el partido de Hasina, "ganó la elección" y obtuvo una holgada mayoría absoluta con 222 escaños, declaró Moniruzzaman Talukder, secretario adjunto de la Comisión Electoral.

El Parlamento está compuesto por 300 escaños, pero muchos de los otros legisladores electos son de partidos aliados de la Liga Awami, por lo que estas elecciones consolidan el poder de Hasina, según analistas.

Hasina, de 76 años, afirmó a la prensa que las elecciones fueron "libres y justas".

"Si un partido no participa en las elecciones, eso no significa que no haya democracia", aseguró y añadió que "quienes quieran criticar pueden hacerlo".

Hasina, que llegó al poder en 2009, impulsó el gran crecimiento en la economía del país, el octavo más poblado del mundo con 170 millones de habitantes, lo que permitió superar la pobreza extrema.

Pero su gobierno está acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de ejercer una dura represión contra la oposición.

En este sentido, el Reino Unido y Estados Unidos criticaron la votación, aunque India la respaldó.

"Estados Unidos comparte la opinión con otros observadores de que estas elecciones no fueron libres ni justas y lamentamos que no participaran todos los partidos", dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, en Washington.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió a su vez "a todas las partes a rechazar todas las formas de violencia y garantizar que se respeten plenamente los derechos humanos y el estado de derecho", dijo su portavoz Florencia Soto Nino en un comunicado.

- "farsa" -

Las elecciones fueron boicoteadas por el principal partido de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP, por sus siglas en inglés), que denunció "una farsa", y por otras formaciones, diezmadas en los últimos meses por una ola masiva de detenciones.

Según las cifras preliminares, la participación fue baja y se situó en un 41,8%.

Representantes de China, Rusia e India fueron de los primeros en felicitar a Hasina, tras visitarla en su residencia este lunes y elogiar su "victoria absoluta" en las elecciones, informó su despacho en un comunicado.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó este lunes a las autoridades de Bangladés a reforzar "los cimientos de la democracia".

"Imploro al gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que se tenga plenamente en cuenta los derechos humanos de todos los bangladesíes y para reforzar los cimientos de una democracia verdaderamente inclusiva en el país", declaró Volker Türk en un comunicado.

Moyeen Khan, un importante dirigente del BNP, calificó este lunes las elecciones como "falsas" y afirmó que el gobierno es "ilegítimo".

La Liga Awami no tuvo prácticamente adversarios en las circunscripciones en las que concurrió. Sin embargo, no presentó candidatos en algunas otras.

Algunos votantes dijeron que no votaron porque el resultado era previsible o que los habían amenazado con confiscarles sus tarjetas de beneficios gubernamentales, necesarias para obtener ayudas sociales, si se negaban a votar por la Liga Awami.

- sabotaje -

El BNP y otros partidos se manifestaron sin éxito durante meses a finales de 2023 para exigir la dimisión de Hasina y la instauración de un gobierno interino neutral que supervisara las elecciones.

En la víspera de los comicios, la policía detuvo a siete opositores, acusados de sabotaje tras un incendio mortal en un tren de cercanías en el que murieron al menos cuatro personas.

Desde el año pasado se han producido varios incidentes en la red ferroviaria, "actos de sabotaje mortales" según la policía, que acusa como responsable al BNP.

El BNP niega cualquier implicación y afirma que las autoridades incitan estos actos para después acusarlos.

En 2023, unos 25.000 dirigentes de la oposición, incluidos todos los representantes locales del BNP, fueron arrestados en una ola de represión que siguió a una serie de protestas, durante las cuales varias personas murieron en enfrentamientos con la policía, según el partido. El gobierno informó entonces de 11.000 detenciones.

