Primera ministra de Dinamarca afirma que su país no puede negociar sobre soberanía

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — La primera ministra de Dinamarca insistió en que su país no puede negociar sobre su soberanía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó un "marco para un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico con el jefe de la OTAN, y apuntó que ha sido "informada de que ese no ha sido el caso"

Trump canceló abruptamente el miércoles los aranceles con los que había amenazado a ocho países europeos para presionar para que Washington asuma el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Fue un cambio dramático poco después de que insistiera en que quería obtener la isla "incluidos los derechos, la titularidad y la propiedad"

Según Trump, se estaban llevando a cabo "discusiones adicionales" sobre Groenlandia en relación con el programa de defensa antimisiles Cúpula Dorada, un sistema de múltiples capas de 175.000 millones que, por primera vez, pondrá armas estadounidenses en el espacio. El mandatario ofreció pocos detalles alegando que aún se estaban ultimando.

Por su parte, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, explicó en un comunicado que la seguridad en el Ártico es un asunto que concierne a toda la OTAN, y es "bueno y natural" que se discuta entre el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la alianza, Mark Rutte. Además, apuntó que había hablado con Rutte "de manera continuada", tanto antes como después de que su reunión con Trump en Davos

La mandataria escribió que la OTAN es plenamente consciente de la posición de Dinamarca acerca de que se puede negociar cualquier cuestión política, incluyendo la seguridad, la inversión y los asuntos económicos, "pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía"

"He sido informada de que ese no ha sido el caso", dijo, añadiendo que solo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones sobre los asuntos que les conciernen.

Frederiksen apuntó que Dinamarca quiere continuar participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Cúpula Dorada de Estados Unidos, "siempre que esto se haga con respeto por nuestra integridad territorial"

