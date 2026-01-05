Primera ministra de Dinamarca dice que Trump va en serio sobre querer hacerse con Groenlandia

COPENHAGUE, 5 ene (Reuters) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo el lunes que cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump habla en serio cuando dice que quiere apoderarse de Groenlandia, y que tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado claramente su ambición.

"Desafortunadamente, creo que el presidente estadounidense debe ser tomado en serio cuando dice que quiere Groenlandia", dijo Frederiksen a la emisora pública DR.

"He dejado muy clara cuál es la postura del Reino de Dinamarca, y Groenlandia ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos", añadió. "Si Estados Unidos ataca a otro país de la OTAN, todo se acaba", dijo Frederiksen.

(Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen, Escrito por Terje Solsvik, edición en español por Manuel Farías)