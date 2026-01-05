Primera ministra de Dinamarca dice que Trump va en serio sobre querer hacerse con Groenlandia

LA NACION

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Primera ministra de Dinamarca dice que Trump va en serio sobre querer hacerse con GroenlandiaSCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

COPENHAGUE, 5 ene (Reuters) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo el lunes que cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump habla en serio cuando dice que quiere apoderarse de Groenlandia, y que tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado claramente su ambición.

"Desafortunadamente, creo que el presidente estadounidense debe ser tomado en serio cuando dice que quiere Groenlandia", dijo Frederiksen a la emisora pública DR.

"He dejado muy clara cuál es la postura del Reino de Dinamarca, y Groenlandia ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos", añadió. "Si Estados Unidos ataca a otro país de la OTAN, todo se acaba", dijo Frederiksen.

(Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen, Escrito por Terje Solsvik, edición en español por Manuel Farías)

