Primera ministra de Japón promete actuar contra movimientos especulativos tras alza del yen

Por Leika Kihara

TOKIO, 25 ene (Reuters) - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó el domingo que su gobierno tomará las medidas necesarias contra los movimientos especulativos del mercado, tras un repunte del yen que aumentó la alerta de los operadores ante la posibilidad de una intervención monetaria

La deuda pública japonesa y el yen se han vendido en las últimas semanas ante la preocupación de que la política fiscal expansiva de Takaichi y el lento ritmo de subidas de las tasas de interés por parte del Banco de Japón puedan dar lugar a una mayor emisión de deuda y a una inflación demasiado elevada

Tras caer cerca de la importante línea psicológica de 160 por dólar, el yen se disparó el viernes después de que la Reserva Federal de Nueva York realizara controles de tipos, una medida que algunos operadores consideraron que aumentaba la posibilidad de una intervención conjunta entre Estados Unidos y Japón para frenar la caída de la moneda

"No voy a hacer comentarios sobre movimientos concretos del mercado", declaró Takaichi a un programa de entrevistas de Fuji Television, cuando se le preguntó por la caída de los bonos y del yen

"El gobierno tomará las medidas necesarias contra los movimientos especulativos o muy anormales del mercado", dijo sin dar más detalles

La debilidad del yen se ha convertido en una fuente de quebraderos de cabeza para los responsables políticos japoneses, ya que eleva los costos de importación y la inflación en general, perjudicando el poder adquisitivo de los hogares

Takaichi ha elaborado un gran paquete de medidas para amortiguar el golpe del aumento del costo de la vida y se ha comprometido a suspender durante dos años el impuesto del 8% sobre la venta de alimentos, lo que provocará un repunte del rendimiento de los bonos que incrementará el costo de financiación de la enorme deuda pública japonesa

En el programa de televisión, dijo que su gobierno intentará iniciar la suspensión del impuesto durante dos años en algún momento del año fiscal que comienza en abril

Takaichi se ha visto presionada para hacer frente a la caída del mercado de bonos, que se ha acelerado con su decisión de convocar unas elecciones anticipadas el 8 de febrero en busca de un mandato para impulsar sus políticas fiscales expansivas

