Primera ministra italiana considera "legítima" la acción militar de EEUU en Venezuela

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró que los ataques estadounidenses en Venezuela del sábado constituyen "una intervención defensiva" que es "legítima", aunque también señaló que la acción militar no es la forma de cambiar gobiernos.

"En línea con la posición de larga data de Italia, el gobierno considera que la acción militar externa no es la vía para poner fin a los regímenes totalitarios", afirmó en un comunicado.

"Pero al mismo tiempo estima legítima la intervención defensiva frente a ataques híbridos contra su seguridad, como en el caso de entidades estatales que alimentan y promueven el narcotráfico", argumentó la dirigente de extrema derecha.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que sus fuerzas atacaron Venezuela y capturaron a su presidente, Nicolás Maduro, que responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.