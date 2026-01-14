Primera ministra japonesa convocará elecciones anticipadas en febrero (prensa)

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informará a las autoridades de su partido que prevé convocar elecciones generales para capitalizar el apoyo popular a su gobierno, reportaron el miércoles medios de prensa.

Takaichi asumió en octubre como la primera mujer jefa de gobierno de Japón, y su gabinete tiene un apoyo de alrededor del 70%.

El bloque gobernante dispone de una estrecha mayoría en la cámara baja del Parlamento, lo que le dificulta impulsar su ambiciosa agenda política.

Takaichi "informará a altos cargos del Partido Liberal Democrático (PLD) de su intención de disolver la cámara baja" el 23 de enero, informó el diario Nikkei Shimbun, citando fuentes anónimas del gobierno y del PLD.

Con ello abriría el camino a unas elecciones anticipadas "dirigidas a aumentar el número de escaños del partido gobernante", según Nikkei.

La televisión pública NHK también reportó que Takaichi "está coordinando" una reunión con altos cargos para explicarles su plan.

La reunión con los jerarcas del PLD y miembros de su socio de coalición, el Partido Innovación Japón, tendrá lugar la noche de este miércoles, indicó la televisión Asahi.

El portavoz gubernamental Minoru Kihara se negó a hacer comentarios al respecto y dijo que se trata de "una decisión que corresponde a la primera ministra".

Si Takaichi disuelve la cámara baja el 23 de enero, fecha de inicio de las sesiones legislativas, las elecciones podrían celebrarse el 8 de febrero, según varios medios.

Takaichi es la quinta primera ministra japonesa en cinco años, y fue electa inicialmente como jefa de un gobierno de minoría.

El bloque gobernante alcanzó la mayoría en la cámara baja en noviembre, cuando tres legisladores se unieron al partido de Takaichi.

La coalición permanece en minoría en la cámara alta.