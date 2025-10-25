Primera ministra japonesa dice que tuvo una conversación “franca” con Trump
La nueva primera ministra japonesa Sanae Takaichi dijo el sábado que tuvo una conversación "buena y
- 1 minuto de lectura'
La nueva primera ministra japonesa Sanae Takaichi dijo el sábado que tuvo una conversación "buena y franca" con Donald Trump, y que considera de "alta prioridad" estrechar relaciones, cuando el presidente estadounidense inicia el domingo una gira por Asia.
"Con él estoy determinada a elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a niveles aun más altos", escribió en un mensaje por X.
La llamada se produce días antes de que Trump llegue a Tokio, y es la primera entre los dos dirigentes desde el nombramiento de Takaichi a comienzos de esta semana, indicaron los medios.
"Acordamos que trabajaremos para elevar la alianza Japón-EE. UU. a nuevos niveles", indicó a la prensa.
"Le dije que estrechar la alianza Japón-EE. UU. es la más alta prioridad de mi administración en los frentes diplomático y de seguridad".
Takaichi declaró que Trump "es una encantadora y divertida persona".
Trump visitará Japón a partir del lunes, de camino a las cruciales negociaciones comerciales con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur.
El presidente estadounidense quiere que Tokio y otros aliados aumenten su gasto militar.
Takaichi anunció el viernes, en su primer discurso de política general, que Japón aumentará a 2% del PBI su presupuesto de defensa en el próximo año fiscal.
tmo-aph/ami/eg/hgs
Otras noticias de Politica
- 1
La foto del robo del Louvre que se hizo viral por un misterioso y elegante personaje
- 2
Agenda de TV y streaming del sábado: Fórmula 1, la semifinal CASI-SIC, fútbol de Europa y MotoGP
- 3
Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales
- 4
Fue un éxito y acaba de llegar a Netflix: el thriller que jamás pasó de moda y es ideal para el fin de semana