Primera ministra japonesa, en entredicho por obsequios a legisladores

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, está en apuros este miércoles tras conocerse que envió catálogos de obsequios a legisladores de su Partido Liberal Democrático (PLD) tras su aplastante victoria en las elecciones de este mes.

A más de 300 legisladores se les dio la opción de escoger un artículo del catálogo "como una expresión de aprecio por su éxito en esta muy difícil elección", escribió Takaichi en un mensaje en X, al afirmar que no se utilizó dinero de los contribuyentes.

El caso recuerda un escándalo con fondos ilícitos que involucró al PLD en 2023. Entonces hundió al primer ministro, Fumio Kishida, y costó la mayoría parlamentaria a su sucesor, Shigeru Ishiba, en 2025.

La noticia de los catálogos "podría fácilmente llevar a la gente a decir 'primera ministra Takaichi, ¿tú también?'", comentó el martes Junya Ogawa, líder de la opositora Alianza Reforma Centrista.

El opositor escribió en X que "este es un nuevo hecho del cual ella deberá rendir cuentas".

Takaichi dijo el miércoles al Parlamento que el costo de cada obsequio, más los costos de envío e impuestos, fue de unos 30.000 yenes (190 dólares) cada uno y se pagó con fondos de una rama del PLD en Nara que ella encabeza.

La ley japonesa de financiación política estipula que los individuos no pueden hacer donaciones a los candidatos a cargos públicos, pero se pueden hacer donaciones a los partidos políticos.