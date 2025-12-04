Primera ministra japonesa gana seguidores por su estilo y mantra de "trabajar, trabajar, trabajar"

TOKIO (AP) — La promesa de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi de "trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar" por su país ha sido nombrada la frase del año, reconociendo el esfuerzo que la primera mandataria mujer de Japón tuvo que hacer para llegar a la cima.

La ultraconservadora Takaichi pronunció la frase en octubre, cuando fue elegida como líder del gobernante Partido Liberal Democrático. Muchos inicialmente estaban tan preocupados por su ética de trabajo como apoyaban su entusiasmo.

En un país notorio por las largas horas de trabajo, especialmente para las mujeres trabajadoras que también están cargadas con las tareas del hogar y el cuidado, el exceso de trabajo es un tema delicado. El reconocimiento provocó una reacción mixta, y algunos lo interpretaron como sátira.

Al aceptar su premio de un comité privado esta semana, Takaichi dijo que sólo quería enfatizar su entusiasmo.

"No tengo la intención de alentar a otras personas a trabajar en exceso, ni de sugerir largas horas de trabajo como una virtud", dijo Takaichi. "Espero que no haya malentendidos".

A pocas semanas de asumir el cargo a finales de octubre, Takaichi provocó una disputa creciente con Beijing por su comentario sobre una posible medida militar japonesa en caso de que China ataque a Taiwán.

Como la primera mujer premier de la nación, Takaichi ha captado la atención pública por su vestimenta de trabajo, con mujeres que se apresuran a copiar su estilo, y el interés no ha disminuido.

Pero al tiempo que su sentido del vestir ha ganado admiración de mujeres más jóvenes que dicen ser "Sana-katsu", o que apoyan a Sanae, no está claro si sus políticas conservadoras de línea dura recibirán el mismo elogio.

Takaichi busca recuperar a los partidarios de derecha después de las grandes pérdidas electorales del PLD bajo su predecesor moderado, Shigeru Ishiba.

Durante su discurso a los miembros del partido el 4 de octubre, prometió un esfuerzo total para reconstruir el partido en dificultades y recuperar el apoyo público, instando a los legisladores a "trabajar como un caballo". Luego añadió: "Abandonaré la idea de un 'equilibrio entre trabajo y vida' —yo voy a trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar".

Repetir la palabra "trabajar" en una voz baja y decidida dejó una fuerte impresión en ese momento.

Trabajo duro —y luego un jacuzzi

Las aparentes largas horas de trabajo de Takaichi y la falta de sueño han preocupado a sus compañeros legisladores. Mantuvo una reunión con sus asistentes a las 3:00 de la mañana antes del primer día del Parlamento el 7 de noviembre, aunque no ha comenzado tan temprano desde entonces.

"Duermo unas dos horas ahora, cuatro horas como máximo", dijo Takaichi, quien también cuida a su esposo, quien se está recuperando de un derrame cerebral, a los parlamentarios en una reunión de la comisión de presupuesto el mes pasado. "Probablemente sea malo para mi piel".

Afirma que le gusta sumergirse en un jacuzzi por la mañana y por la noche para relajarse.

"Ese es mi momento de felicidad", dijo.

Su estatus de ícono de estilo ha sido impulsado por su bolso negro, apodado "Bolso Sanae", que oficialmente se llama Grace Delight Tote. Está hecho por Hamano Inc., un fabricante de bolsos con 145 años de antigüedad con sede en Tokio.

Con un precio de 136.400 yenes (US$875), el simple bolso de cuero es lo suficientemente grande como para contener papeles de tamaño A4. Se está vendiendo mejor desde su debut hace 30 años, según la compañía.

Takaichi llevaba el bolso cuando caminaba hacia la oficina de la primera ministra el 21 de octubre, y la escena causó inmediatamente una sensación en las redes sociales.

El portavoz de Hamano, Takanori Kobayashi, dijo que su empresa está encantada de ver a la primera mujer ministra de Japón llevando el bolso.

En pocos días, las consultas y pedidos del bolso se dispararon, y los ocho colores se han agotado. El bolso, que está cuidadosamente hecho de cuero de alta calidad, no puede producirse en masa, y aquellos que lo ordenaron ahora tienen que esperar hasta agosto, de acuerdo con Kobayashi.

Otro artículo popular es un bolígrafo rosa brillante que Takaichi usa para tomar notas; es el Jetstream 4&1 de Mitsubishi Pencil Co.

El bolígrafo, el "modelo Sanae Takaichi", a menudo está agotado en las tiendas y sitios de compras por internet. Aquellos que han encontrado uno a menudo publican fotos con orgullo con un mensaje: "Igual que Sanae".

Ícono de estilo, pero no feminista

La atención que Takaichi está recibiendo generalmente está reservada para estrellas del pop, atletas e influencers en Japón a quienes los fanáticos sólo tienen acceso a través de la televisión o internet.

Los seguidores de la primera ministra muestran su lealtad comprando el mismo bolso y bolígrafo que ella usa, al igual que los aficionados de atletas estrella como Shohei Ohtani compran réplicas de su uniforme para animar a los Dodgers, dicen los expertos.

Takaichi ha ganado admiración como un nuevo tipo de modelo a seguir para las mujeres que no suelen apoyar a los primeros ministros, afirma Namiko Kubo-Kawai, profesora de Psicología en la Universidad Nagoya Shukutoku.

En Japón, muchas mujeres consideradas modelos a seguir solían ser apoyadas por su feminidad, pero Takaichi es única como una política de alto poder. Su corte de pelo corto y su vestimenta de trabajo sin adornos también se destacan de los modelos femeninos convencionales.

Sin embargo, puede que no inspire a muchas feministas. Takaichi es una conservadora acérrima que defiende los valores tradicionales de género y paternalistas de Japón. Ha apoyado mantener la sucesión de la monarquía japonesa exclusivamente masculina. También se opone a cambiar una ley del siglo XIX que impide que parejas casadas tengan la opción de mantener apellidos separados.

Aun así, como la primera mujer en ser ministra, "encaja perfectamente como un modelo a seguir elegante y ha ganado admiración de muchas mujeres que han estado buscando uno, aunque probablemente nunca hayan pensado en apoyar a un primer ministro", dijo Kubo-Kawai. "Los modelos a seguir femeninos están volviéndose más diversos".

___

La videoperiodista de LA NACION Mayuko Ono contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.