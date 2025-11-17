Primera ministra japonesa Takaichi se reunirá con el gobernador del BoJ Ueda el martes

TOKIO, 17 de noviembre (Reuters) - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunirá con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, el martes a las 15.30 horas (06.30 GMT), según informó el lunes la Oficina de la Primera Ministra en un boletín.

Será la primera reunión formal de Takaichi con el jefe del banco central desde que fue investida primera ministra de Japón el mes pasado.

Después de la reunión con Ueda, Takaichi asistirá a una reunión de la comisión fiscal del Gobierno a partir de las 16.15 horas (07.15 GMT), según el boletín.

Partidaria de una política fiscal y monetaria expansiva, Takaichi ha ocupado puestos en paneles clave del gobierno con defensores de un gran gasto respaldado por bajas tasas de interés, políticas que funcionan para depreciar el valor del yen.

Mientras que Ueda señaló la posibilidad de un alza de tasas tan pronto como el mes que viene, Takaichi y su ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, dejaron claro su descontento ante la perspectiva de una subida de tipos a corto plazo, afirmando que Japón aún no ha visto que la inflación alcance de forma duradera el objetivo del BoJ.

