Primera ministra Takaichi dice a Trump que quiere "nueva edad de oro" en alianza Japón-EE. UU.
La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este martes que quiere "alcanzar una nueva edad de oro" con Estados Unidos durante una reunión con el presidente Donald Trump, quien...
La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este martes que quiere "alcanzar una nueva edad de oro" con Estados Unidos durante una reunión con el presidente Donald Trump, quien destacó una alianza "al más alto nivel".
"Me gustaría hacer realidad una nueva edad de oro de la alianza entre Japón y Estados Unidos, en la que ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos", afirmó.
"Somos aliados al más alto nivel y es un gran honor estar con usted, especialmente tan pronto en lo que será, creo, uno de los mejores mandatos de primeros ministros", aseguró, por su parte, Trump.
LA NACION
