Primera ministra trinitense se burla de amenaza de declaración de persona non grata en Venezuela

La primera ministra trinitense respondió con ironía a la declaración de persona non grata que el Parlamento de Venezuela tiene previsto aprobar este martes y preguntó "¿por qué pensarían que yo querría ir allí?".

"Es una declaración inútil, no tiene ningún efecto en mi vida", dijo a la AFP la gobernante de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en un mensaje de texto. "Esto solo continúa con su patrón de intentar intimidar a sus vecinos más pequeños (...) ¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente (Donald) Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?", lanzó.

