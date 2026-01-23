Primera reunión de la comisión Serbia-Kosovo sobre personas desaparecidas

La comisión conjunta Serbia–Kosovo sobre las personas desaparecidas durante la guerra se reunió por primera vez en Bruselas, más de dos años después del anuncio de su creación, indicó la Unión Europea el viernes.

De las 6.065 personas desaparecidas tras la guerra de 1998-1999, unos 1.600 casos siguen sin resolverse, según el servicio diplomático de la UE, que supervisa el diálogo entre Serbia y Kosovo.

Serbia no reconoce la independencia kosovar.

Desde el fin de la guerra, las relaciones están caracterizadas por frecuentes tensiones. Varias tentativas de diálogo se hicieron, la más reciente bajo patrocinio de la UE.

En ese marco, la "Declaración sobre las personas desaparecidas" fue aprobada en mayo de 2023 por el Primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

La comisión conjunta supervisará la aplicación de esta declaración, especialmente la cooperación para localizar los sitios de inhumación y la garantía de acceso a informaciones confiables para identificar a las personas dadas por desaparecidas.

Los negociadores en jefe de Serbia y de Kosovo, Petar Petkovic y Besnik Bislimi, se entrevistaron el jueves en un formato trilateral con el enviado especial de la UE, Peter Sorensen, en la primera reunión oficial de la comisión.