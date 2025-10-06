Primera ronda de diálogos entre Hamas y mediadores termina con "atmósfera positiva", según medio vinculado a Egipto

La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre Hamas y los mediadores terminó en Egipto en medio de una "atmósfera positiva", informó un medio vinculado al estado egipcio el martes.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamas y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde una delegación israelí llegó el lunes.

Se espera que Israel y Hamas participen en negociaciones indirectas sobre los detalles de una propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un intercambio de prisioneros y rehenes y un alto el fuego a largo plazo.

