LA NACION

Primera ronda de diálogos entre Hamas y mediadores termina con "atmósfera positiva", según medio vinculado a Egipto

La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre Hamas y los mediadores terminó en Egipto en medi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Primera ronda de diálogos entre Hamas y mediadores termina con "atmósfera positiva", según medio vin
Primera ronda de diálogos entre Hamas y mediadores termina con "atmósfera positiva", según medio vin

La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre Hamas y los mediadores terminó en Egipto en medio de una "atmósfera positiva", informó un medio vinculado al estado egipcio el martes.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamas y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde una delegación israelí llegó el lunes.

Se espera que Israel y Hamas participen en negociaciones indirectas sobre los detalles de una propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un intercambio de prisioneros y rehenes y un alto el fuego a largo plazo.

bha/rlp/cjc/val

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
    1

    Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0

  2. LLA presentó un pedido ante la Justicia para reimprimir las boletas y llevar a Santilli como primer candidato
    2

    La Libertad Avanza oficializó el pedido a la Justicia para llevar a Santilli como primer candidato y reimprimir las boletas que tienen la cara de Espert

  3. Es argentino y creó un dispositivo para drenar sangrados cerebrales de forma mínimamente invasiva
    3

    El neurocirujano argentino que creó un dispositivo para drenar sangrados cerebrales de forma mínimamente invasiva

  4. León XIV derogó una disposición de Francisco en su primer gran cambio para las finanzas vaticanas
    4

    En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones

Cargando banners ...