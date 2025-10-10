Primera temporada de Belichick en Carolina del Norte enfrenta problemas dentro y fuera del campo

De todos los momentos desagradables hasta ahora — mal desempeño, derrotas aplastantes, aficionados locales que han huido temprano hacia las salidas —, el momento más ilustrativo de la primera temporada de Bill Belichick en Carolina del Norte ocurrió durante una semana de descanso.

Un par de declaraciones concisas de Belichick y el director deportivo Bubba Cunningham, publicadas en las redes sociales el miércoles por la noche, reafirmaron la unión entre el estratega ganador de seis Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra en la NFL y la universidad que busca desesperadamente elevar su nivel de fútbol americano más allá de décadas de estatus de actor secundario.

"Estoy completamente comprometido con el fútbol de UNC y el programa que estamos construyendo aquí", afirmó Belichick.

El hecho de que esto ocurriera — tras un día de especulaciones e informes de problemas tras bambalinas en el programa — dijo más sobre cómo han sido las primeras semanas de la temporada inicial de Belichick en el nivel colegial.

UNC había pronosticado que construiría una especie de “33er equipo de la NFL”, gracias al estilo profesional que Belichick le aportaría. En vez de ello, directivos escolares y el gerente general de los Tar Heels piden ahora paciencia a los aficionados y donantes sorprendidos por la falta de competitividad del conjunto.

Por si fuera poco, la escuela ha suspendido a un entrenador asistente por violar reglas relacionadas con beneficios indebidos.

Todo esto ocurre en medio de inversiones financieras elevadas en el programa de fútbol americano de la universidad. Ninguna ha sido más significativa que gastar al menos US$10 millones anuales para contratar a Belichick, de 73 años, como entrenador universitario por primera vez.

"No es el tipo de cosa que juzgamos después de cuatro partidos, ni siquiera después de una temporada", comentó el rector Lee Roberts a los periodistas después de una reunión de los fideicomisarios de la universidad hace dos semanas. "Estas cosas llevan tiempo".

En el campo

Los Tar Heels (2-3) han logrado un total de cuatro touchdowns en tres derrotas contra oponentes de conferencias de poder, cada una por al menos 25 puntos. Una de sus dos victorias fue contra un oponente de la Subdivisión de Campeonato en Richmond.

En partidos contra otros oponentes de la Subdivisión Bowl, UNC ocupa el último lugar entre los 67 equipos de conferencias de poder en ofensiva anotadora (13,3), ofensiva total (253,0 yardas) e índice de conversión de tercera oportunidad (26,5%). Los Tar Heels también se encuentran entre los últimos doce en defensa de anotación (30,8), defensa total (416,8 yardas) y defensa de conversión de tercera oportunidad (43,4%), según Sportradar.

UNC abrió la gestión de Belichick en septiembre con la atención nacional en televisión, solo para ver a TCU avanzar hacia una victoria de 48-14.

Muchos de los aficionados de UNC abandonaron el Kenan Stadium al final del tercer cuarto.

La semana pasada, sucedió de nuevo, esta vez al medio tiempo, cuando Clemson tomó una ventaja de 28-3 en el primer cuarto de un duelo que terminó en un Kenan Stadium prácticamente vacío.

"Vamos a seguir trabajando todos los días y todas las semanas", expresó Belichick después. "Y dejar que los chicos mejoren. Y los chicos que mejoren seguirán jugando. Y los que no, tal vez haya otras personas que puedan competir y adelantarlos para el tiempo de juego. Pero vamos a seguir esforzándonos. No voy a evaluar dónde están o no las cosas. Solo hay que tomarlo semana a semana."

Los Tar Heels visitarán California el 17 de octubre en su primer viaje de liga a través del país desde la expansión de la Conferencia de la Costa Atlántica, realizada el año pasado.

Fuera del campo

La universidad está lidiando también con problemas extradeportivos.

Anunció el jueves por la noche que el entrenador de esquineros Armond Hawkins ha sido suspendido. Se desconoce el cronograma para esa suspensión, y UNC dijo en su declaración que Hawkins permanecería bajo licencia mientras la escuela "investiga más acciones potenciales perjudiciales" para el equipo y la institución.

Además, una persona con conocimiento de la situación dijo que un programa previsto para el servicio de streaming Hulu sobre el primer equipo de UNC de Belichick ya no se está produciendo. La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves porque UNC no ha discutido públicamente el proyecto.

El programa de fútbol americano había difundido un video en las redes sociales en agosto. Ahí, Belichick decía a los jugadores que los Tar Heels serían presentados en lo que describió como un programa de temporada completa para "mostrar" el programa. El informante le dijo a la AP que no estaba claro si el proyecto podría avanzar de alguna otra manera.

La relación de Belichick con su novia de 24 años, Jordon Hudson, ha generado su propio interés en los tabloides. Ella ha sido una presencia frecuente en la línea lateral antes de los partidos.

Todo esto ha generado un sinfín de material para que los adversarios lancen golpes fáciles después de las palizas sufridas por los Tar Heels de Belichick.

Ello fue muy evidente en la noche inaugural.

La cuenta oficial de fútbol americano de la Big 12 enfatizó en X "una victoria de 34 puntos sobre el 33er Equipo" mientras que TCU publicó el anuncio de Hulu de Belichick, preguntando simplemente: "¿cuándo sale el primer episodio?"

Y luego vino la derrota de 34-9 en UCF.

La cuenta de los Knights publicó una foto de burla con su mascota que emulaba una foto muy comentada en la playa de Belichick y Hudson.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.