Primera victoria de Fonseca en 2026, Cerúndolo avanza y Báez eliminado en el Rio Open

La promesa brasileña João Fonseca y la mejor raqueta sudamericana de la ATP, el argentino Francisco Cerúndolo, debutaron con victorias contundentes este martes el Rio Open 2026, que ya despidió a uno de los favoritos Sebastián Báez.

Fonseca, de 19 años, despachó por 7-6 y 6-1 a su paisano Thiago Monteiro sobre la arcilla del Jockey Club de Rio de Janiero. Fue la primera victoria en la temporada 2026 del tenista carioca, puesto 33º en el ranking ATP.

En simultáneo, Cerúndolo ratificó su condición de primera siembra con una victoria por 6-3 y 6-4 ante su compatriota Mariano Navone.

Cerúndolo, el sudamericano en mejor ubicado el escalafón mundial (19º), viene de ganar el ATP 250 de Buenos Aires y quiere ser el primero en la historia en completar el doblete con el ATP 500 de Rio en una misma temporada.

Fuera del camino quedó el argentino Sebastián Báez (34°). Campeón del Rio Open en 2024 y 2025, Báez cayó por 7-5 y 6-1 ante el portugués Jaime Faria (148°) en la ronda de los 32.

Jugando en casa, Fonseca busca olvidar la dolorosa derrota de la semana pasada en su debut en Buenos Aires ante el chileno Alejandro Tabilo (71º).

Este martes Monteiro plantó cara y llevó el primer set a tie break, pero fue arrasado en el segundo.

Fonseca despierta en Brasil la ilusión de volver a élite del tenis, tras el inolvidable Gustavo Kuerten, único tenista del país que ha sido número uno del mundo.

"Estoy muy feliz con esta mentalidad de hoy, por conseguir el saque en la primera bola", celebró Fonseca.