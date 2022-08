Primeras imágenes de Rosalina, versión desenfadada de Romeo y Julieta que ya tiene fecha de estreno en Disney+

Kaitlyn Dever (Súper empollonas, Creedme, Dopesick: Historia de una adicción) protagoniza Rosalina, la versión desenfadada, fresca y divertida de Romeo y Julieta. Disney+ ha revelado las primeras imágenes de esta comedia romántica que se estrenará el 14 de octubre.

Por primera vez en pantalla, el gran clásico de Shakespeare se contará desde la perspectiva de Rosalina, la prima de Julieta de la que Romeo se ha enamorado antes de conocer a su verdadero gran amor.

Así, en las primeras fotografías publicadas por Disney, Dever se enfunda en un pomposo vestido de época y un antifaz blanco para encarnar a Rosalina, justo antes de la famosa fiesta en la que se conocerán los dos icónicos enamorados. Su misión, precisamente, será la de sabotear el romance que comienza a aflorar entre ambos tras su primer encuentro.

Las imágenes también revelan a Kyle Allen (West Side Story) dando vida a Romeo y a Isabela Merced (Transformers: El último caballero) en el papel de Julieta y prima de la nueva protagonista.

Dirigida por Karen Maine (Yes, God, Yes), el guion es obra de Scott Neustadter y Michael H. Weber (500 días juntos) y se basa en la novela When You Were Mine de Rebecca Serle. Los productores son Shawn Levy, Dan Cohen y Dan Levine, con Kaitlyn Dever, Scott Neustadter, Michael H. Weber y Emily Morris como productores ejecutivos.

Acompañan a Dever, Allen y Merced en el elenco los intérpretes Sean Teale (Skins), Minnie Driver (Sin palabras) y Bradley Whitford (El cuento de la criada).