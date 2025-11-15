Primeras lluvias invernales azotan Gaza, destruyendo refugios improvisados

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — La primera lluvia invernal intensa envió agua en cascada el sábado a través del extenso campamento de tiendas de Muwasi en la Franja de Gaza, al tiempo que el territorio batalla para hacer frente a las inundaciones y la infraestructura devastada tras dos años de guerra.

Los residentes intentaron cavar zanjas para desviar el agua y evitar que inundara sus tiendas, cuando la lluvia goteaba a través de desgarros en lonas y refugios improvisados.

La primera lluvia de la temporada cayó en ráfagas intermitentes, empapando las escasas pertenencias que las familias han logrado salvar. Los fuertes vientos también pueden volcar tiendas y destruir los intentos de las familias de reunir alimentos y suministros al momento en que se avecina otro invierno sombrío.

Hace dos semanas, Bassil Naggar compró una nueva tienda de campaña en el mercado negro por 2.300 nuevos séqueles israelíes (US$712,50), porque el abrasador sol de verano había desgastado su antigua tienda. Aun así, el agua de lluvia se filtró a través de su tienda.

"Pasé todo el viernes sacando agua de mi tienda", comentó Naggar, añadiendo que las tiendas y pertenencias de sus vecinos estaban completamente destrozadas. "Los charcos de agua tienen varios centímetros de altura y no hay un drenaje adecuado", comentó. Niños descalzos chapoteaban en los charcos y las mujeres preparaban té afuera bajo nubes oscuras.

Según la ONU, Muwasi, que era en gran parte dunas no desarrolladas antes que el ejército israelí lo designara como una zona humanitaria al inicio de la guerra, albergó hasta 425.000 palestinos desplazados este verano pasado, la gran mayoría viviendo en tiendas de campaña temporales improvisadas. El organismo de defensa israelí a cargo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza ha afirmado que está permitiendo la entrada de materiales para el invierno, incluidos mantas y lonas pesadas, pero las organizaciones de ayuda advierten que los esfuerzos están lejos de ser suficientes cuando las temperaturas caen en invierno y el viento azota desde el mar.

Al tiempo que las nubes amenazaban con más lluvia, algunos intentaron refugiarse en edificios destruidos, incluso aquellos en riesgo de colapso, con agujeros abiertos cubiertos por piezas de lona.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 rehenes. Todavía retienen los cadáveres de tres rehenes, que Israel exige a cambio antes de avanzar a la segunda etapa del alto el fuego. Hamás ha señalado que no puede localizar los cuerpos bajo los escombros, pero Israel ha acusado a Hamás de demorarse.

La primera etapa del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre está llegando a su fin. La siguiente etapa exige la creación de un órgano de gobierno para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. No está claro en qué punto se encuentran ambas cuestiones.

La campaña militar de Israel contra Gaza ha matado a 69.100 personas, incluyendo muchas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en sus cifras.

La ofensiva ha destruido grandes partes de Gaza y ha desplazado a alrededor del 90% de su población de aproximadamente dos millones de palestinos. ___

La periodista de The Associated Press Melanie Lidman contribuyó a este despacho desde Tel Aviv, Israel.

