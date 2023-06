Primeras observaciones de urea gaseosa en la atmósfera

Científicos de la Universidad de Manchester han observado que la principal fuente de urea, un compuesto rico en nitrógeno, vital para el desarrollo de los organismos vivos, proviene del océano.

Este hallazgo revela una fuente importante pero desconocida de nitrógeno reducido y ofrece las primeras observaciones de urea gaseosa en el aire, revelando profundas consecuencias para el clima.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, también revela que la urea se puede transportar largas distancias a través de la atmósfera para beneficiar a otros entornos que pueden ser deficientes en nutrientes.

Los resultados podrían tener consecuencias de gran alcance para la productividad marina y la estabilidad climática.

Emily Matthews, científica atmosférica de la Universidad de Manchester, dijo en un comunicado: "Nuestras observaciones proporcionan nuevos conocimientos sobre las complejas interacciones entre la atmósfera, el océano y los ecosistemas. Comprender el comportamiento y el impacto de la urea en la atmósfera es vital para avanzar en nuestro conocimiento de cómo se transfieren los productos químicos y las sustancias a través de nuestro medio ambiente y puede ayudarnos a informar estrategias para abordar el cambio climático".

Las observaciones de urea en fase gaseosa en la atmósfera se recolectaron sobre el Océano Atlántico Norte utilizando el Laboratorio Aerotransportado FAAM, una instalación de investigación aerotransportada del Reino Unido administrada por el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas (NCAS) británico.

Las mediciones realizadas durante estos vuelos proporcionan datos detallados sobre la composición y propiedades de los aerosoles y gases en la atmósfera. Científicos de la Universidad de Manchester y NCAS han identificado especies únicas importantes para el ciclo de nitrógeno reducido marino, incluidas las primeras observaciones de urea en fase gaseosa en la atmósfera.

Los investigadores dicen que los hallazgos tienen implicaciones significativas para nuestra comprensión del ciclo del nitrógeno y exigen una revisión de los modelos actuales.

Emily Matthews agregó: "El océano juega un papel importante en el mantenimiento de un clima estable a través de la actividad biológica que ocurre cerca de la superficie del agua y contribuye a la absorción oceánica de dióxido de carbono".

"Ahora sabemos que también es una fuente importante de urea en la atmósfera durante la mayor parte del año, lo que significa que debemos modificar los procesos y factores involucrados en el ciclo del nitrógeno para dar cuenta de la nueva importancia de la urea".

El ciclo del nitrógeno es el proceso durante el cual el nitrógeno se mueve a través de los organismos vivos y los entornos físicos, incluida la atmósfera, el suelo, el agua, las plantas, los animales y las bacterias. Es fundamental para la composición del Sistema de la Tierra y los cambios del entorno natural a través de interacciones como la formación de aerosoles, la producción de ozono y como suministro de nutrientes esenciales para los organismos vivos.

La explicación de las observaciones de la urea en fase gaseosa sigue siendo un misterio y se necesita más investigación para comprender completamente el acoplamiento biogeoquímico del nitrógeno entre el océano y la atmósfera.

Los hallazgos de la investigación representan una vía importante para el transporte de nitrógeno a larga distancia para fertilizar las regiones pobres en nitrógeno de la superficie del océano. Revisar mejor este conocimiento ayuda a comprender cómo responderá la biosfera oceánica a los cambios futuros.

Europa Press