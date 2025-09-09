Primero de cinco jueces, Moraes vota a favor de condenar a Bolsonaro en Brasil
El juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes se mostró este martes favorable a condenar a Jair
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El juez del supremo brasileño Alexandre de Moraes se mostró este martes favorable a condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, en el primero de los cinco votos que deben decidir la suerte del expresidente.
Bolsonaro y los otros siete coacusados "practicaron todas las infracciones penales imputadas por el fiscal general de la República", dijo Moraes al emitir su voto.
El líder ultraderechista, que se expone a una condena de más de 40 años de cárcel, está acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
rsr-app/ll/nn
LA NACION
Otras noticias de Jair Bolsonaro
Más leídas
- 1
Milei y los clavos en el cajón equivocado
- 2
Jimena Cyrulnik: las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido
- 3
Marcos Gustavo Mondaini: ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina en radio, TV y streaming
- 4
Emilio Monzó criticó la falta de orden interno en el Gobierno y el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”