Primero de cinco jueces, Moraes vota a favor de condenar a Bolsonaro en Brasil

El juez del supremo brasileño Alexandre de Moraes se mostró este martes favorable a condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, en el primero de los cinco votos que deben decidir la suerte del expresidente.

Bolsonaro y los otros siete coacusados "practicaron todas las infracciones penales imputadas por el fiscal general de la República", dijo Moraes al emitir su voto.

El líder ultraderechista, que se expone a una condena de más de 40 años de cárcel, está acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

