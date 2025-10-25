Primeros conteos sitúan a Catherine Connolly como favorita en elección presidencial en Irlanda

LONDRES (AP) — Irlanda seguía adelante el sábado con el escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales de la víspera, y los primeros datos sugerían una ventaja significativa para la candidata independiente de izquierdas Catherine Connolly.

Los electores eligieron entre Connolly y Heather Humphreys, de centroderecha, para la presidencia, un cargo en gran medida ceremonial en el país miembro de la Unión Europea.

Son las únicas candidatas al puesto tras el abandono de Jim Gavin, de Fianna Fáil, el partido del primer ministro Micheál Martin, a principios de mes debido a una antigua disputa financiera.

Martin, que dirige el gobierno del país, había respaldado personalmente a Gavin. A pesar de su retirada, el nombre de Gavin aparece en la boleta debido a lo tardío de su decisión.

Aunque el presidente representa al país en el escenario mundial, recibe a jefes de Estado y tiene un importante papel constitucional, no tiene poder para influir en leyes o políticas.

Connolly, la favorita, había obtenido el respaldo de partidos izquierdistas, incluidos el Sinn Féin, el Partido Laborista y los Socialdemócratas.

Esta exabogada de 68 años, que ha sido legisladora independiente desde 2016, criticó abiertamente a Israel por su guerra en Gaza.

Las encuestas le daban una ventaja significativa con respecto a su rival, Heather Humphreys, de 64 años, quien representa al partido de centroderecha Fine Gael.

Humphreys, que ha formado parte de gobiernos anteriores, ha insistido en que es una candidata favorable a los intereses empresariales y a la Unión Europea que luchará por la unidad.

Otros, como el músico Bob Geldof y el excampeón de artes marciales mixtas Conor McGregor, habían manifestado su deseo de optar a la presidencia, pero no lograron apoyos suficientes para la nominación.

La ganadora sucederá a Michael D. Higgins, quien ocupa el cargo desde 2011, tras haber agotado el máximo de dos mandatos. Connolly o Humphreys serán la décima presidenta de Irlanda y la tercera mujer en el puesto.

Las boletas se cuentan a mano. El resultado definitivo se dará a conocer más tarde el sábado, una vez que las 43 circunscripciones electorales del país hayan finalizado el recuento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.