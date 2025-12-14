Primeros resultados de balotaje en Chile dan amplia ventaja a candidato de extrema derecha
El candidato de extrema derecha José Antonio Kast obtenía este domingo una amplia ventaja frente a la izquierdista Jeannette Jara y se perfila como el futuro presidente de Chile, según...
El candidato de extrema derecha José Antonio Kast obtenía este domingo una amplia ventaja frente a la izquierdista Jeannette Jara y se perfila como el futuro presidente de Chile, según los primeros resultados del conteo oficial.
Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se imponía con el 60% de los apoyos sobre su rival de origen comunista y representante de una coalición de centroizquierda, que obtenía un 40%, contabilizado el 20% de los votos, informó el Servicio Electoral (Servel).
En el centro de Santiago los seguidores de Kast comenzaron a sonar las bocinas de los automóviles en señal de triunfo, constataron periodistas de la AFP.
