Primicia en el sector: PUMA crea una serie de pódcast sobre su Informe de Sostenibilidad para llegar a la Generación Z

La empresa deportiva PUMA ha creado una serie de pódcast para que su Informe de Sostenibilidad 2022 sea más accesible y llegue a un público más amplio y joven. En el pódcast The RE:GEN REPORTS participan pensadores de la nueva generación de seis países, que plasman el contenido del informe en 10 episodios, de los cuales los tres primeros están disponibles en las principales plataformas de pódcast desde el 1 de junio.

El pódcast re:gen reports, así como el proyecto voices of a re:generation anunciado recientemente, son el resultado directo de las reacciones que puma recibió en la conference of the people, del año pasado, que la empresa organizó para debatir soluciones para algunos de los principales desafíos de sostenibilidad de la industria de la moda con representantes de la generación z, compañeros de la industria y expertos.

« En lo que respecta a la sostenibilidad, creemos en la colaboración, ya sean ONG, marcas o consumidores, especialmente los jóvenes, que tendrán que vivir con las decisiones que tomemos hoy », declara Anne-Laure Descours, directora de abastecimiento de PUMA. « Durante la Conference of the People del año pasado, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer más para llegar a las generaciones más jóvenes cuando hablamos de sostenibilidad. Nunca antes se había hecho en este sector un informe de sostenibilidad en formato pódcast, pero creemos que es un paso importante para conectar con el público de la Generación Z y propiciar estas importantes conversaciones».

En cada episodio de RE:GEN REPORTS se analizará uno de los objetivos de sostenibilidad 10for25 de PUMA, que abarcan temas desde los derechos humanos hasta el abastecimiento sostenible de materiales, para explicar por qué la empresa se marcó objetivos en estas áreas y qué progresos ha realizado. Del 8 de junio al 20 de julio se publicarán otros siete episodios semanales.

En el marco del objetivo de PUMA de formar a 100 000 empleados directos e indirectos en la capacitación de la mujer, llega el episodio de los Derechos Humanos. Anya Dillard, galardonada activista, modelo y empresaria social estadounidense, charla con Viola Wan, jefa de equipo de Sostenibilidad Social de PUMA en China. En este capítulo se habla de las auditorías que PUMA realiza en las fábricas de su cadena de suministro.

El objetivo de que el 100 % de los productos PUMA sean seguros es la base del episodio Químicos. En este episodio, el bloguero alemán Luke Jaque-Rodney, especializado en vida sana y sostenible, charla con Klaas Nuttbohm, de ZDHC, una organización que lidera la industria de la moda para eliminar las sustancias químicas nocivas. Luke es una de las Voces de una Re:Generation de PUMA, que trabaja con PUMA para transmitir la sostenibilidad de un modo que tenga sentido para la próxima generación y la involucre.

El tercer episodio, Circularidad, se basa en el objetivo de reducir los residuos de producción que terminan en los vertederos en al menos un 50 %. Andrew Burgess, reciclador estadounidense y otra de las voces de la Re:Generation de PUMA, se entrevista con Simon Hessel, director de Estrategia Corporativa de PUMA. Ambos hablan del proceso de reciclaje químico y de cómo se utiliza en RE:FIBRE, el proyecto de reciclaje textil de PUMA.

Para conseguir avances sostenibles, es fundamental la colaboración en todo el sector. A lo largo de la serie de pódcast, PUMA contará con la presencia de representantes de organismos del sector, empresas y ONG que presionan a las marcas para que garanticen la implantación y el seguimiento de prácticas más sostenibles. Entre los invitados a RE:GEN REPORTS figuran Shelly Han, jefa de personal de la Fair Labour Association, Lindita Xhaferi-Salihu, responsable de participación del sector en la acción por el clima de la CMNUCC, Nicole Rycroft, fundadora y directora ejecutiva de Canopy, y Vanessa Brain, responsable de trazabilidad del Leather Working Group.

PUMA ha conseguido la ayuda de empresarios de la próxima generación y expertos en sostenibilidad para presentar cada episodio, como Amina Shakeel, integrante del comité de estudiantes de la Fair Labour Association (FLA), Bertha Shum, fundadora y directora ejecutiva de Earthero en Hong Kong, Ripudaman Bevli, ecologista y activista social en la India, Melissa Tan, defensora del clima y la sostenibilidad en Malasia, Yumika Hoskin, fundadora de Pecobag en Estados Unidos, Diandra Marizet ecologista interseccional en Estados Unidos, y Mónica Buchan-Ng, responsable actual de Intercambio de Conocimientos del Centro de Moda Sostenible del Reino Unido.

Las iniciativas de PUMA en materia de sostenibilidad han sido reconocidas en varias ocasiones. En 2022, la marca encabezó la clasificación de sostenibilidad de Business of Fashion, la lista financiera de la plataforma sobre salario digno, y la clasificación FTSE4Good dentro de sus sectores. También fue incluida en la clasificación mundial de las 100 empresas más sostenibles de Corporate Knights, mantuvo su clasificación triple A con MSCI y su condición de primera con ISS, dos de las principales agencias de calificación de la sostenibilidad. Reuters también la clasificó como número dos dentro de su sector y, en la evaluación comparativa de sostenibilidad de S&P, PUMA superó a todas las demás marcas deportivas por primera vez desde 2010.

Para obtener más información sobre el pódcas RE:GEN Reports y escuchar los tres primeros episodios, haga clic aquí. El Informe de Sostenibilidad 2022 completo de PUMA puede consultarse aquí.

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA, durante 75 años, ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

