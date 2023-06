Prince of Persia: The Lost Crown, Sonic Superstars y Spider-Man 2, entre las novedades del Summer Game Fest

El Summer Game Fest 2023 ha recogido una amplia variedad de novedades y títulos de videojuegos, entre los que han destacado Prince of Persia: The Lost Crown, Sonic Superstars, Spider-Man 2 y Final Fantasy VII Rebirth, que llegará a principios del próximo año.

El evento anual de videojuegos, presentado por el también creador de The Game Awards, Geoff Keighley, ha tenido lugar durante la madrugada de este viernes en el YouTube Theater de Los Ángeles (Estados Unidos) y ha contado con diversas novedades y presentaciones de títulos esperados entre los jugadores.

Así, la cuarta edición del festival arrancó con el anuncio de un nuevo videojuego de la saga Prince of Persia de Ubisoft. Se trata de Prince of Persia: The Lost Crown y es un título de plataformas de acción de desplazamiento lateral.

El juego está ambientado en un mundo mitológico persa donde el jugador podrá manipular los límites del tiempo y del espacio. Además, la presentación de esta entrega de Prince of Persia ha llegado con fecha de lanzamiento, que será el 18 de enero de 2024 y se podrá disfrutar en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Otra de las novedades presentadas es una nueva entrega de Sonic, Sonic Superstars, de la desarrolladora Sega. También es un título diseñado para jugarse en forma de desplazamiento lateral, que combina gráficos 2D y 3D.

Así, los conocidos personajes de este mundo: Sonic, Tails, Amy Rose y Knuckles, pueden formar parte de esta nueva aventura controlándose a la vez en un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. Sonic Superstars llegará en otoño a PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Spider-Man 2 es uno de los títulos más esperados y, aunque ya se conocían algunos datos, en el Summer Game Fest se ha anunciado la fecha de lanzamiento, que será el 20 de octubre de este año con tres ediciones, la estándar por 79,99 euros, la Digital Deluxe por 89,99 euros y la edición de Coleccionista por 249,99 euros.

Focus Games ha presentado John Carpenter's Toxic Commando, que traslada su historia a los videojuegos en un título de supervivencia contra zombis. Este videojuego se pondrá a disposición de los usuarios en 2024.

Otro de los videojuegos que ha participado en esta edición de Summer Game Fest es Alan Wake II, de Remedy Entertainment, que ha mostrado sus primeras imágenes en un 'gameplay'. Esta secuela de horror de supervivencia llegará el 17 de octubre de este año y se podrá jugar en PS5 PC y Xbox series X/S.

Mortal Kombat 1 también ha estado presente en el evento con un extenso trailer en el que ha mostrado su jugabilidad, la trama y los movimientos especiales que podrán llevar a cabo los jugadores. Esta nueva entrega de la saga de lucha, desarrollada por NetherRealm Studios y Warner Bros, llegará al mercado el 19 de septiembre y se podrá jugar en PlaySation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch.

Warhammer 40.000: Space Marine 2, la secuela desarrollada por Sabre Interactive, mantiene su esencia de brutales peleas de la mano del capitán Titus de los marines espaciales. Esta entrega tendrá modo cooperativo para hasta tres jugadores y llegará al mercado en invierno.

Por otra parte, Neowiz Games ha aprovechado el evento para anunciar que el videojuego de rol de acción inspirado en la historia de Pinocho, Lies of P, se lanzará el próximo 19 de septiembre para PS4, PS5, Xbox y PC. Además, se pudo ver parte de un nuevo trailer con 'gameplay' en el que se muestra cómo los jugadores deberán desarrollar la historia en Krat, una ciudad desolada que mantiene un estilo de Belle Époque.

También se anunció SandLand de la mano de Akira Toriyama, responsable del manga en el que se basa y creador también de Dragon Ball. Se trata de un videojuego de Bandai Namco de acción y exploración que destaca por utilizar la tecnología de Unreal Engine para recrear la textura de cómic.

El evento cargado de videojuegos cerró con Final Fantasy VII Rebirth. La segunda parte del 'remake' del clásico de Square Enix pudo disfrutarse en un trailer en el que se mostró esta nueva experiencia de juego de mundo abierto. También se avanzó información sobre su lanzamiento, ya que llegará a principios del próximo año, en dos discos.

El evento también ha mostrado otros títulos, como Fornite Wilds, Party Animals, Return to Moria, Call of Duty Season 4, Marvel Snap, Path of Exile 2, y Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (que llegará el 9 de noviembre).

Asimismo, la serie de The Witcher también tuvo su momento de protagonismo, con el trailer de la tercera temporada, que llegará este verano, la última con el actor Henry Cavill.

Europa Press