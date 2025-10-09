Princesa Catalina advierte de una "epidemia de desconexión" por el tiempo frente a las pantallas

Por Yoruk Bahceli

LONDRES, 9 oct (Reuters) - Catalina, princesa de Gales, advirtió el jueves de que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales juegan un papel clave en una "epidemia de desconexión" que amenaza el desarrollo de los niños.

"Aunque los dispositivos digitales prometen mantenernos conectados, a menudo hacen lo contrario", escribió Catalina, esposa del príncipe heredero Guillermo, en un ensayo conjunto con el profesor Robert Waldinger, de la Facultad de Medicina de Harvard.

Catalina, que tiene tres hijos -el príncipe Jorge, de 12 años, la princesa Carlota, de 10, y el príncipe Luis, de siete-, dijo que el reto era "especialmente grave" para los bebés y los niños pequeños nacidos en un mundo inmerso en la tecnología digital.

En una entrevista con Eugene Levy para el programa de viajes del actor que se emitió la semana pasada, su marido Guillermo dijo que a ninguno de sus hijos se les permitían los teléfonos.

"Estamos criando a una generación más 'conectada' que ninguna otra en la historia y, al mismo tiempo, más aislada, más solitaria y menos preparada para establecer las relaciones cálidas y significativas que, según los estudios, son la base de una vida sana", dice Catalina, de 43 años, en su ensayo.

Citó las conclusiones del estudio de Harvard sobre el desarrollo de los adultos, el más antiguo del mundo sobre el asunto, que mostraba que el mejor indicador de una vida feliz y sana era la calidad de las conexiones de un individuo con otras personas.

"Miren a los ojos a las personas que les importan y sean plenos, porque ahí es donde empieza el amor", dijo.

"Los bebés y los niños que crecen en entornos atentos y afectuosos son más capaces de desarrollar las habilidades sociales y emocionales que les permitirán convertirse en adultos capaces de construir asociaciones, familias y comunidades afectuosas. Esta es la mayor herencia para nuestros hijos".

El ensayo fue publicado por el Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, que Kate puso en marcha en 2021, antes de una visita el jueves a una organización benéfica de Oxford que apoya a las familias con niños pequeños. (Reporte de Yoruk Bahceli; edición en español de Javier López de Lérida)