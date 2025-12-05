Princesa Catalina celebra la labor comunitaria en su servicio anual de Navidad

LONDRES, 5 dic (Reuters) - Catalina, la princesa de Gales británica, ofreció el viernes un concierto anual de villancicos en la Abadía de Westminster para homenajear a invitados en su mayoría por su servicio a la comunidad, a los que se unió su esposo y heredero al trono, el príncipe Guillermo.

El evento, que la princesa puso en marcha, celebra su quinto año y ofrece a la familia real la oportunidad de agradecer a personas de toda Gran Bretaña su voluntariado, su recaudación de fondos para obras benéficas y su apoyo a los más vulnerables.

Kate, de 43 años, completó el año pasado un tratamiento de quimioterapia preventiva contra un tipo de cáncer no especificado. Entregó a cada invitado una nota en la que destacaba cómo un "momento de escucha" y una "palabra de consuelo" pueden marcar la diferencia en la vida de las personas.

Ella y Guillermo fueron fotografiados llegando al servicio con sus tres hijos, George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de 7.

Guillermo tenía previsto pronunciar una lectura ante 1.600 invitados junto con los actores Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor y Joe Locke, así como el actor y cómico Babatunde Aléshé.

"En una época en la que la vida a veces puede parecer fragmentada o incierta, la época navideña nos invita a recordar el poder de tendernos la mano unos a otros con generosidad de corazón, comprensión y esperanza", escribió Kate en su nota.

El servicio estaba dirigido a personas de todas las religiones y a quienes no profesan ninguna, según informó su oficina en el palacio de Kensington.

El coro de la Abadía de Westminster cantó villancicos tradicionales, junto con interpretaciones de música más contemporánea a cargo de Hannah Waddingham y Katie Melua.

(Reportaje de Sarah Young y William Schomberg; Editado en español por Juana Casas)