Princesa heredera de Noruega demostró falta de criterio al mantener vínculos con Epstein: primer ministro

Por Gwladys Fouche

OSLO, 2 feb (Reuters) -

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, dijo el lunes que la princesa heredera del país nórdico, Mette-Marit, demostró falta de criterio al mantener contactos con Jeffrey Epstein, tras las nuevas informaciones sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense.

Los nuevos archivos

relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes incluían una extensa correspondencia por correo electrónico entre Mette-Marit y Epstein después de que este fuese declarado culpable de delitos sexuales contra menores en 2008.

El sábado, Mette-Marit, esposa del heredero al trono Haakon, se disculpó por mantener el contacto, afirmando que había demostrado falta de criterio. El lunes, Stoere se mostró de acuerdo con ella.

"Realmente estoy utilizando sus propias palabras. Ella dice que ha demostrado falta de criterio. Estoy de acuerdo y creo que vale la pena decirlo cuando me piden mi opinión al respecto", dijo Stoere a periodistas.

Cuando se le preguntó si había estado en contacto con el palacio real sobre el asunto, Stoere respondió que no.

El primer ministro añadió que Mette-Marit y otros noruegos prominentes que aparecen en los últimos documentos publicados sobre Epstein deberían proporcionar más detalles sobre su relación con él.

"Hemos visto que la información que ha salido a la luz ha arrojado más claridad sobre el asunto que lo que se había dicho anteriormente", dijo Stoere. "Quizás sea razonable decir que deberían explicar el alcance de los contactos que han tenido lugar".

LA MONARQUÍA NORUEGA LAMENTA LOS CONTACTOS DE LA PRINCESA CON EPSTEIN

La publicación de los nuevos documentos sobre Epstein llega en un momento de múltiples desafíos para la familia real, ya que el hijo de Mette-Marit, Marius, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, se enfrenta

a un juicio por violación y violencia doméstica. El caso comienza el martes.

"Debo asumir la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes de Epstein y de no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era", dijo Mette-Marit en un comunicado a Reuters a través del palacio real.

"Lo lamento profundamente, y es una responsabilidad que debo asumir. Demostré falta de criterio y lamento haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso".

La monarquía, generalmente discreta, es muy popular entre los 5,6 millones de habitantes de Noruega.

Alrededor del 70% de los noruegos apoyan la monarquía como institución, según una encuesta de Norstat para la cadena pública NRK publicada el viernes y realizada entre 1.030 personas en enero. La encuesta se conoció antes de la publicación de los últimos documentos sobre Epstein.

(Reporte de Gwladys Fouche; edición de Alex Richardson; editado en español por Daniela Desantis)