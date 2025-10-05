Principal aeropuerto de Lituania cierra por presencia de supuestos globos

El principal aeropuerto de Lituania cerró el domingo debido a la posible presencia de una "serie de globos", en un nuevo incidente que obliga a suspender vuelos en una ciudad europea.

Aeropuertos de Alemania, Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido vuelos debido al sobrevuelo de drones, mientras que Rumania y Estonia han señalado como responsable a Rusia, que rechaza la acusación.

El aeropuerto de Vilna anunció que recibió información oficial a las 22:16 del sábado de que "el tráfico aéreo se suspende temporalmente".

"Según nuestra información, la decisión se tomó debido a una posible serie de globos dirigidos al Aeropuerto de Vilna", indicó la terminal en Facebook.

El comunicado no precisó de dónde vendrían los supuestos globos.

Al menos 10 vuelos se vieron afectados, y varios aviones fueron desviados a Riga, capital de Letonia.

Un vuelo procedente de Copenhague fue obligado a devolverse, mientras una partida con destino a Helsinki fue cancelada, indicó el aeropuerto.

El aeropuerto de Múnich debió cerrar dos veces esta semana por el avistamiento de drones.

