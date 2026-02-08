Principal asesor de británico Starmer dimite por el escándalo Mandelson-Epstein

LONDRES, 8 feb (Reuters) - El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, dimitió el domingo, afirmando que asumía la responsabilidad de haber aconsejado a Starmer que nombrara a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos a pesar de sus conocidos vínculos con Jeffrey Epstein

Después de que nuevos documentos revelaran la profundidad de la relación del veterano laborista con el fallecido delincuente sexual, Starmer se enfrenta a lo que se considera la crisis más grave de sus 18 meses en el poder por su decisión de enviar a Mandelson a Washington en 2024

La pérdida de McSweeney, de 48 años, un estratega que fue fundamental en el ascenso al poder de Starmer, es el último de una serie de reveses, menos de dos años después de que el Partido Laborista obtuviera una de las mayorías parlamentarias más amplias de la historia moderna británica

STARMER EN LA LÍNEA DE FUEGO TRAS DIMISIÓN DE ASESOR JEFE

Las encuestas muestran que Starmer es muy impopular entre los votantes tras una serie de vergonzosos cambios de rumbo, y algunos miembros de su propio partido cuestionan abiertamente su criterio y su futuro, por lo que queda por ver si la salida de McSweeney será suficiente para acallar a los críticos

Los documentos publicados en Estados Unidos el 30 de enero desencadenaron una investigación policial por conducta indebida en el cargo, tras los indicios de que Mandelson filtró información sensible para el mercado a Epstein cuando era ministro del Gobierno durante la crisis financiera mundial de 2009 y 2010

En un comunicado, McSweeney afirmó: "La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política en sí misma"

"Cuando se me preguntó, aconsejé al primer ministro que hiciera ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo"

La líder del Partido Conservador, en la oposición, Kemi Badenoch, afirmó que la dimisión era necesaria desde hacía tiempo y que "Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus terribles decisiones"

Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, que lidera las encuestas, dijo que creía que el tiempo de Starmer pronto llegaría a su fin

Starmer ha pasado la última semana defendiendo a McSweeney, una estrategia que podría suscitar más preguntas sobre su propio criterio. En una declaración realizada el domingo, Starmer afirmó que había sido "un honor" trabajar con él

ESCÁNDALO PODRÍA OBLIGAR A REVELAR RELACIONES CON TRUMP

Muchos diputados laboristas culparon a McSweeney por el nombramiento de Mandelson y el daño causado por la publicación de los intercambios entre Epstein y Mandelson. Otros han dicho que Starmer debe irse

Un legislador laborista, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la renuncia de McSweeney había llegado demasiado tarde: "Le da tiempo al primer ministro, pero sigue siendo el fin de los días"

Starmer destituyó a Mandelson como embajador en septiembre por sus vínculos con Epstein

El Gobierno acordó la semana pasada hacer públicas prácticamente todas las comunicaciones privadas entre los miembros de su Gobierno desde el momento en que Mandelson fue nombrado

Esa publicación podría producirse esta misma semana, lo que supondría un nuevo quebradero de cabeza para Starmer justo cuando espera pasar página. Si se hacen públicos los mensajes anteriormente secretos sobre cómo Londres planeaba abordar su relación con Donald Trump, podría dañar la relación de Starmer con el presidente de Estados Unidos

McSweeney ocupaba el cargo de jefe de gabinete desde octubre de 2024, cuando le fue asignado tras la dimisión de Sue Gray tras una disputa sobre salarios y donaciones

Starmer nombró el domingo a sus jefas de gabinete adjuntas, Jill Cuthbertson y Vidhya Alakeson, para que ejercieran conjuntamente como jefas de gabinete en funciones

(Reporte de Sarah Young; Edición de Emelia Sithole-Matarise. Editado en español por Natalia Ramos)