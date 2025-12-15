Principal partido de oposición de Colombia elige candidata presidencial para 2026

BOGOTÁ, 15 dic (Reuters) - El derechista Centro Democrático, el principal partido de oposición de Colombia, eligió el lunes a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para las elecciones del 2026, informó la organización política.

Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, se impuso en el promedio de dos encuestas a las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes también buscaban la postulación presidencial del partido que fundó y dirige el expresidente Álvaro Uribe.

La congresista del Centro Democrático participará en marzo en una consulta con candidatos de otros partidos de derecha y centro para elegir a uno que represente la unidad y enfrente a la izquierda en las elecciones presidenciales del próximo año. A finales de octubre, el senador Iván Cepeda fue elegido candidato presidencial del Pacto Histórico, una coalición de izquierda que llevó al poder en el 2022 al actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y que buscará ganar las elecciones del próximo año para continuar gobernando el país.

Los colombianos irán a las urnas en mayo para elegir al sucesor de Petro y de ser necesario, se realizará una segunda vuelta en junio.

(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)