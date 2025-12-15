LA NACION

Principal partido de oposición de Colombia elige candidata presidencial para 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Principal partido de oposición de Colombia elige candidata presidencial para 2026
Principal partido de oposición de Colombia elige candidata presidencial para 2026

BOGOTÁ, 15 dic (Reuters) - El derechista Centro Democrático, el principal partido de oposición de Colombia, eligió el lunes a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para las elecciones del 2026, informó la organización política.

Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, se impuso en el promedio de dos encuestas a las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes también buscaban la postulación presidencial del partido que fundó y dirige el expresidente Álvaro Uribe.

La congresista del Centro Democrático participará en marzo en una consulta con candidatos de otros partidos de derecha y centro para elegir a uno que represente la unidad y enfrente a la izquierda en las elecciones presidenciales del próximo año. A finales de octubre, el senador Iván Cepeda fue elegido candidato presidencial del Pacto Histórico, una coalición de izquierda que llevó al poder en el 2022 al actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y que buscará ganar las elecciones del próximo año para continuar gobernando el país.

Los colombianos irán a las urnas en mayo para elegir al sucesor de Petro y de ser necesario, se realizará una segunda vuelta en junio.

(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. El nuevo refuerzo de Inter Miami tuvo un cruce picante con Lionel Messi y Luis Suárez
    2

    Sergio Reguilón, el nuevo refuerzo de Inter Miami que tuvo un cruce con Lionel Messi y Luis Suárez

  3. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
    3

    “El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas

  4. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    4

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

Cargando banners ...