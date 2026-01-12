Principal partido promilitar en Birmania gana escaño que ocupó Aung San Suu Kyi

El principal partido promilitar de Birmana ganó el escaño legislativo que ocupó la líder democrática Aung San Suu Kyi en la segunda fase de las elecciones organizadas bajo el mando de la junta, informó el lunes a la AFP una fuente de la formación.

Un representante del partido Unión, Solidaridad y Desarrollo dijo, en condición de anonimato por no estar autorizado a hablar, que había "ganado en Kawhmu", el distrito electoral de Suu Kyi en la región de Rangún.

Suu Kyi, exjefa del gobierno civil y ganadora del Premio Nobel de la Paz, cumple una pena de 27 años de prisión por varias sentencias, desde corrupción hasta violación de normas anticovid.

El ejército derrocó y detuvo a Suu Kyi en un golpe de Estado en 2021, tras asegurar que su partido había ganado las elecciones del año previo mediante un fraude masivo.

"Ganamos 15 escaños en la Cámara Baja de los 16 de la región de Rangún", agregó la fuente tras la votación del domingo, la segunda fase de unas elecciones legislativas en tres etapas.

La última fase electoral se celebrará el 25 de enero y, según los militares, permitirán devolver el poder al pueblo.

Pero con Suu Kyi aún detenida y su partido disuelto pese a su gran popularidad, los activistas prodemocracia afirman que la elección fue amañada por la represión contra los disidentes y el predominio de candidatos aliados de los militares.