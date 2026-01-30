Principal refinería petrolera de Ecuador sufre segundo incendio en ocho meses

La principal refinería de Ecuador ubicada en la ciudad de Esmeraldas, sobre la costa del Pacífico, se incendió por segunda vez en ocho meses el viernes sin que por el momento se reporten víctimas, informó la empresa estatal Petroecuador.

Una gran columna de fuego y humo ennegrecido se elevaba cientos de metros en el puerto de Esmeraldas, donde residen unas 212.000 personas, cerca de la frontera con Colombia, constató la AFP.

El incendio afectó una piscina en la parte externa de la refinería. "El equipo contraincendios se encuentra atendiendo el incidente, que se mantiene controlado", señaló Petroecuador en un boletín.

Cerca de la refinería hay varios barrios y a 200 metros un colegio, cuyos alumnos fueron evacuados.

"No hay personas heridas ni afectación a la operación habitual de la refinería", agregó la entidad.

En mayo pasado, un tanque con fuel oil estalló en llamas en la misma refinería, con capacidad para procesar 110.000 barriles por día (bd).

La emergencia, que no dejó víctimas, derivó entonces en la suspensión temporal de las operaciones.

Agentes del orden cercaron el acceso a la planta, que produce gasolinas, diésel, jet fuel y gas de uso doméstico.

El país cuenta con otras dos refinerías ubicadas en la localidad costera de La Libertad (suroeste) y la amazónica Shushufindi (noreste), que producen 45.000 bd y 20.000 bd respectivamente.

Ecuador extrajo 469.000 bd de petróleo en noviembre, según los datos más recientes del Banco Central. El crudo es uno de sus principales productos de exportación.