Principales cardenales católicos de EEUU cuestionan moralidad de la política exterior del país

Por Bhargav Acharya

19 ene (Reuters) -

Tres arzobispos católicos estadounidenses denunciaron el lunes la dirección de la política exterior de Washington, afirmando que el "papel moral del país en la lucha contra el mal en todo el mundo" está en entredicho y que la acción militar sólo debe utilizarse como último recurso.

"En 2026, Estados Unidos ha entrado en el debate más profundo y agudo sobre el fundamento moral de las acciones de Estados Unidos en el mundo desde el final de la Guerra Fría", dijeron los tres arzobispos católicos estadounidenses de más alto rango en una declaración conjunta poco frecuente.

El comunicado de los cardenales Blase Cupich, de Chicago, Robert McElroy, de Washington, y Joseph Tobin, de Newark, se hace eco del encendido discurso pronunciado por el Papa León en el Vaticano a principios de mes, en el que denunció el "afán de guerra" del mundo.

León había criticado previamente algunas de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en particular en materia de inmigración.

Citando los recientes acontecimientos en Venezuela, la guerra de Rusia en Ucrania y las amenazas contra Groenlandia por parte del Gobierno de Trump, los arzobispos dijeron que los derechos de las naciones a la autodeterminación parecían "frágiles" y que estos episodios "han planteado cuestiones básicas sobre el uso de la fuerza militar y el significado de la paz".

La declaración conjunta no nombraba directamente a Trump. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Diciendo que Estados Unidos necesita una "política exterior genuinamente moral", los arzobispos criticaron "la guerra como instrumento para intereses nacionales estrechos" y dijeron que "la acción militar debe ser vista como un último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de la política nacional". (Reporte de Bhargav Acharya en Toronto; editado en español por Javier Leira)